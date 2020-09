Biżuteria polskiej marki Umiar to pochwała minimalizmu w formie i wyrazie. Projekty z nowej kolekcji Więzi również są hołdem dla prostoty. Istotę kolekcji oddają użyte w niej materiały i tradycyjne techniki rzemieślnicze. Łańcuchy, które stanowią bazę kolekcji, zostały wyplecione ręcznie z setek małych ogniw, w niewielkiej pracowni pod Warszawą. Wykonano je z trzech rodzajów splotów. Nowością są ażurowe siatki - unikatowe zdobienie wywodzi się z architektury i nawiązuje do siły związanej z jednością. To także pierwsza kolekcja marki, która jest skierowana również do mężczyzn. Promocji towarzyszy zmysłowa kapania. Zobaczcie zdjęcia.

