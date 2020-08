Zdjęcia nowej kampanii Monki wykonała paryska fotografka Elsa Hammarén, która skoncentrowała się na uchwyceniu bezpretensjonalność czterech przyjaciółek prezentujących bieliznę w scenerii domowej. W pewien sposób jest to celebracja kobiecej solidarności, samoakceptacji i czucia się pewnie we własnym ciele. Wszystkie zdjęcia zostały wykonane w 100% bez użycia filtrów i nie są retuszowane. Jedno z haseł, które pojawia się na akcesoriach z kolekcji, to "Okres jest fajny". Inspirację nim widać również na kilku zdjęciach z kampanii. Zobaczcie.

