Biały to kolor, który jak żaden inny podkreśla wypoczętą, lekko muśniętą słońcem skórę i odejmuje lat. Która kobieta tego nie lubi? Biały t-shirt czy koszula to pozycja obowiązkowa w każdej szafie, czasem jednak możemy postawić na total look i skorzystać z magii tej właśnie barwy. Oczywiście biel w użytkowaniu jest mniej praktyczna niż czerń, ale efekt zdecydowanie daje bardziej spektakularny. Hitem są białe garnitury i spodnie, a łączone z prostym t-shirtem dają naprawdę niesamowity look. Biel świetnie komponuje się z delikatną złotą biżuterią: całość wygląda wtedy bardzo elegancko, a nawet luksusowo.

