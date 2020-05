Wiele z nas wciąż pracuje w domu. Ma to swoje plusy, ale też minusy. Brak kontaktu z innymi ludźmi sprawia, że wiele w nas zasiada do laptopa w piżamie i szlafroku. Czas to zmienić! Ubieramy się bowiem nie tylko dla innych, ale przed wszystkim dla siebie. Jeśli zadbamy o estetyczny wygląd, nasze samopoczucie również będzie lepsze. Wiele marek poszerzyło swój asortyment o kolekcje nadające się do pracy w domu. Oczywiście najważniejsza jest wygoda, ale wystarczy zamiast bluzy wybrać luźną koszulę czy lekki sweter. Wygodne klapki czy baleriny również spełnią swoją rolę. Zamiast dresów można wybrać jeansy. Przyda się też lekki makijaż i delikatna biżuterii. Jeśli niespodziewanie szef zwoła wideokonferencję, nie będziecie zaskoczone!

