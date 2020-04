Styl boho to popularna tendencja na wiosnę i lato i w tym sezonie również powraca ten właśnie trend. W czym tkwi jego sekret? Pasuje praktycznie każdej kobiecie i ma w sobie nonszalancki i artystyczny urok. Tak naprawdę jest też bardzo łatwy do wystylizowania, a jego tajemnica tkwi w szczegółach. Biały t-shirt i jeansy nabiorą zupełnie innego charakteru, jeśli na wierzch założymy wzorzyste kimono. Kapelusz, torba, pasek czy biżuteria to recepta na podkręcenie looku i uzyskanie efektu boho.

