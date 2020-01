LUŹNA MARYNARKA

Monochromatyczne, jednokolorowe i delikatnie oversize’owe marynarki nie wybierają się nigdzie w nadchodzącym roku, więc jeśli nie masz jeszcze żadnej w szafie – czas to zmienić! Damskie marynarki są nie tylko eleganckim dodatkiem do biurowych stylizacji, ale też świetnym wyborem na niezobowiązujące spotkania z przyjaciółmi. W 2020 roku będziemy nosić je z lekkim obuwiem – balerinami czy sandałami.

SKÓRZANA GARDEROBA

Skóra przybyła do nas wraz z jesienno-zimowymi trendami i wszystko wskazuje na to, że nadal z nami zostanie. Skórzane, dopasowane spodnie, spódniczki przed kolano czy wieczorowe, zadziorne sukienki i oczywiście ponadczasowa skórzana kurtka – te drapieżne, rockowe elementy garderoby zostaną z nami przyjemniej do wczesnej wiosny, więc ze spokojem możemy wciąż w nie inwestować.

SZTRUKS

Dla niektórych wspomnienie dzieciństwa, dla innych najnowszy krzyk mody. Sztruks wraca i podbija szturmem półki sklepowe! Asymetryczne sukienki, spodnie z wysokim stanem, luźne damskie marynarki. Jeśli w Twojej szafie wciąż ich brakuje – pędź do sklepu. W nadchodzącym roku szczególną popularnością cieszyć się będzie sztruks w kolorze zielony – od turkusów po zgniłe brązy.

PROCHOWIEC

Prochowce i trencze to klasyka brytyjskiego stylu, która po latach wróciła do szaf faszionistów na całym świecie. Beżowy płaszcz sięgający kostek sprawdza się idealnie w połączeniach z masywnymi botkami, wysokimi kozakami, a także w casulowym outficie z jeansami i białą koszulą. Poszukując ideału, zwróć uwagę na prochowce w stylu oversize – one również wejdą z nami w nowy rok.

STYL PROWINCJI

Moda na amerykańską prerię i pensjonarski styl to hit ostatnich miesięcy 2019 roku i zdecydowanie must have roku 2020! Zgaszony błękit, delikatna lilia i butelkowa zieleń w połączeniu z wiktoriańskim kołnierzykiem, koronką czy falbaną to przepis na modną stylizację dla rozważnych i romantycznych.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów remixshop.com.