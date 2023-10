Czy dynia to owoc?

Dynia (Cucurbita L.) jest rodzajem rośliny z rodziny dyniowatych, a więc tej samej, do której należy też cukinia, arbuz czy melon. Istnieje około 20 gatunków dyni. Najpopularniejsze z nich to: dynia zwyczajna, dynia olbrzymia, dynia piżmowa i dynia figolistna. W ramach poszczególnych gatunków występują dalsze podziały. Przykładowo popularna dynia Hokkaido jest odmianą dyni olbrzymiej, natomiast dynia makaronowa – dyni zwyczajnej.

Warto podkreślić, że dynia jest – wbrew powszechnej opinii – owocem, a nie warzywem. Pod względem biologicznym jest jagodą. Pochodzi z Ameryki Południowej i była uprawiana już prawdopodobnie ponad 5 tysięcy lat temu.

Owoce dyni – w zależności od odmiany – mają średnicę od kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Niektórzy rekordziści osiągają nawet ponad metr. Nie dziwi więc fakt, że ważą kilkaset lub więcej kilogramów. Aktualny rekord – wpisany do Księgi Rekordów Guinessa – należy do dyni z włoskiej Toskanii i wynosi 1226 kg. Ustanowiony został w 2021 roku.

Dynia i jej wszechstronne wykorzystanie

Dynia ma szerokie zastosowanie w kuchni. Można jeść ją na surowo (jednak nie wszystkie gatunki), gotować, piec, smażyć, marynować, mrozić, a nawet kisić. Dynia ma twardą skórę. Pod nią kryje się miąższ wraz z pestkami. Przed przystąpieniem do obróbki dyni należy ją obrać, co nie zawsze jest zadaniem łatwy. Warto jednak pamiętać, że są gatunki posiadające jadalną skórę. Należy do nich między innymi dynia hokkaido i piżmowa.

Dynia ma ponadto szerokie zastosowanie w kosmetologii. Zawarte w niej składniki odżywiają i nawilżają zarówno skórę jak i włosy. Z powodzeniem można więc używać dyni do sporządzania maseczek, peelingów i balsamów.

Jest również szeroko wykorzystywana w celach dekoracyjnych. Istnieją specjalne odmiany dyni dekoracyjnej. Dzięki swoim fantazyjnym kształtom i kolorom stanowią świetną ozdobę domu i jego otoczenia. Są jednak niejadalne, ponieważ zawierają toksyczne składniki, które mogą być szkodliwe dla człowieka.

Właściwości dyni. Pomaga w chudnięciu oraz poprawia kondycję skóry

Po dynię warto sięgać nie tylko ze względu na jej delikatny smak, ale przede wszystkim z powodu jej właściwości. Jest bogata w witaminy, w tym przede wszystkim te z grupy B i C. Znaleźć w niej można także mnóstwo minerałów takich jak m.in. potas, magnez, żelazo, cynk, wapń i fosfor.

Jest lekkostrawna, a do tego stanowi źródło błonnika i białka. Poleca się ją osobom mającym problemy z trawieniem, a także tym, które chcą schudnąć. Miąższ dyni jest bowiem niskokaloryczny – w 100 g znajduje się zaledwie 26 kcal. Warto, aby sięgały po nią również osoby chorujące na nadciśnienie i miażdżyce. Dzięki zaś swojemu działaniu moczopędnemu dynia pomaga usunąć nadmiar wody z organizmu. Ponadto wzmacnia odporność i poprawia kondycję skóry.

Miąższ i świeży sok z dyni wspomagają leczenie bezsenności i chorób nerek. Ponadto przeciwdziałają wymiotom. Wartościowe są też pestki dyni, które zawierają cenne kwasy omega-3. Należy jednak podkreślić, że - w przeciwieństwie do miąższu – pestki są bardzo kaloryczne. Posiadają aż 559 kcal w 100 g.

Zdrowy jest również olej z pestek dyni, który wspomaga pracę serca i wątroby. Należy tylko pamiętać, aby spożywać go jedynie na zimno, bez podgrzewania. Sprawdzi się więc jako dodatek do sałatek.