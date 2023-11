Ruch w ciąży jest zalecany i nie należy go unikać. Uprawianie sportu i aktywności fizycznej zaleca się każdej ciężarnej i o ile nie ma przeciwskazań zdrowotnych, może ona nawet wykonywać zaawansowane treningi. Jaki ma to jednak realny wpływ na przebieg ciąży i poród?

Czy aktywność fizyczna wpływa na ciążę

Ku dużemu zaskoczeniu badaczy okazało się, że regularna aktywność nie przekłada się w sposób szczególny na zdrową ciążę czy łatwiejszy poród. Nie zmniejsza ryzyka przedwczesnego porodu i nie ma wpływu na odsetek cesarskich cięć. Nie zauważono wcale poprawy lub minimalnie lepsze wyniki u kobiet, które regularnie ćwiczyły w ciąży. To dość zaskakujące, bowiem powszechnie wiadomo, że ruch to zdrowie. I rzeczywiście tak jest, po prostu nie jest to dodatkowe zdrowie. Już same korzyści dla organizmu wynikające z regularnego ruchu wystarczą, by kontynuować jakąkolwiek formę aktywności fizycznej również w ciąży. Jeżeli ktoś chciałby jednak zacząć biegać tylko po to, by mieć lepszy poród, niekoniecznie zauważy efekty.

Dlaczego aktywność w ciąży jest wskazana?

Dlaczego zatem nie usiąść na kanapie? Chociaż regularne bieganie czy inna forma sportu nie przełoży się bezpośrednio na lepsze wyniki czy łatwiejszy poród – od strony fizjologicznej, to dobra kondycja zawsze zadziała na plus. Ciąża i poród to dwa długie maratony dla organizmu. W im lepszej jest kondycji, tym lepiej je zniesie. A zatem jeśli nasze ciało jest w lepszej formie, łatwiej będzie mu sprostać z długimi godzinami intensywnego wysiłku jakimi jest poród. To już niebagatelna korzyść, dla której warto regularnie się ruszać. Należy jednak unikać ćwiczenia brzuszków i wszelkich sportów kontaktowych.

Jaka aktywność w ciąży przynosi efekty?

Są jednak dwa rodzaje aktywności w ciąży, które w sposób bezpośredni przekładają się na ciążę i poród. Jest to joga i ćwiczenia mięśni dna miednicy. Joga skutecznie może zmniejszyć poczucie dyskomfortu związanego z powiększającym się brzuchem. Przynosi ulgę plecom, nogom, ramionom. Regularnie uprawiana ćwiczy też prawidłowy oddech i pozwala się zrelaksować. Natomiast ćwiczenie mięśni dna miednicy to absolutnie niezbędne wsparcie dla mięśni, które odgrywają największą rolę w ciąży i porodzie. Od ich kondycji zależy nie tylko to, jaki wpływ na organizm będzie miała ciąża, ale też jak będzie przebiegał poród. O mięśnie dna miednicy warto dbać również po porodzie i skontrolować ich stan u fizjoterapeutki uroginekologicznej.