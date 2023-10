Badanie USG piersi to jedno z podstawowych badań, które wykonuje się w ramach profilaktyki nowotworu piersi. Pomaga wykryć zmiany niewidoczne gołym okiem lub takie, których nie da się wyczuć badaniem palpacyjnym. Regularnie wykonywane badanie pomaga w wykryciu wczesnych zmian nowotworowych i znacznie zwiększa szanse na wyzdrowienie.

Czy karmiąc piersią można wykonać USG piersi?

Tak, mama karmiąca piersią może wykonać USG piersi. Badaniu powinna poddawać się regularnie. Jak często robić USG piersi? Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne zaleca kobietom powyżej 30. roku życia robić USG piersi przynajmniej raz w roku. Jeżeli kobieta jest obciążona genetycznie USG piersi powinno być wykonywane co pół roku. Pomiędzy badaniami zaleca się comiesięczną samokontrolę piersi. Badanie ultrasonograficzne jest w pełni bezpieczne i w żaden sposób nie wpływa na mleko lub jego produkcję. Nie trzeba mleka odciągać przed czy po badaniu. Dziecko można nakarmić bezpośrednio po wyjściu z gabinetu.

Piersi mleczne, w trakcie laktacji, różnią się jednak w budowie od piersi, które nie produkują mleka. Czasami sprawia to, że odczyt USG może być utrudniony, dlatego warto wybrać się do osoby, która jest doświadczonym radiologiem. Nie każdy lekarz może umieć interpretować taki obraz, odmawiając badania kobiety karmiącej piersią. Nie ma to jednak uzasadnienia medycznego.

Czy mammografia jest bezpieczna w czasie karmienia piersią?

Kolejnym badaniem, które w bezpieczny sposób można wykonać w czasie karmienia piersią jest mammografia. Promieniowanie rentgenowskie w dawce diagnostycznej w żaden sposób nie wpływa niekorzystnie na skład mleka i można bezpiecznie karmić zaraz po badaniu. Zmieniona gęstość piersi może być wyzwaniem dla technika i minimalnie zwiększyć dyskomfort badanej kobiety.

Chociaż interpretacja obrazu może być trudniejsza dla specjalistów w czasie karmienia piersią, nie jest to powód do rezygnowania z regularnych badań. Czas kolejnych ciąży i laktacji to często dla kobiet kolejne lata, a nie wykonywanie w tym czasie badań profilaktycznych jest po prostu niebezpieczne. Równie ważne jest regularne samobadanie piersi.