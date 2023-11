Siara czyli pierwsze mleko, które produkują piersi, nazywane jest płynnym złotem. To nektar, który ma niebagatelny wpływ na dobrostan wcześniaka.

Siara powinna być podana dziecku jako pierwsza

Mleko matki ma szczególnie duże znaczenie dla wcześniaków. Mleko kobiece zawiera wiele bioaktywnych składników, które wspierają wzrost, rozwój i terapię najmniejszych pacjentów. Nawet jeżeli kobieta nie rozważała karmienia piersią, w przypadku porodu przedwczesnego powinna tę decyzję rozważyć ponownie. Już kilka mililitrów mleka wystarczą jako pierwszy posiłek. I w tych kilku mililitrach znajdą się tysiące przeciwciał, aktywne białka, cukry, lipidy, bakterie wspierające mikrobiom i inne substancje, które są nie tylko pokarmem, ale i przyspieszają rozwój dziecka. Siara jest szczególnie cenna i powinna być podana dziecku jako pierwsza. Jest do tego stopnia wartościowa, że warto pobrać nawet kropelkę i przekazać na oddział Intensywnej Terapii, by chociaż posmarowano nią dziecku usta. Tu naprawdę liczy się każda kropla tego płynnego złota.

Reklama

Mleko mamy ma duży wpływ na rozwój wcześniaka

Reklama

Wyniki badań wskazują, że wcześniaki żywione mlekiem mamy są mniej narażone na infekcje oraz martwicze zapalenie jelit w okresie okołoporodowym. Naukowcy wykazali także że parametry rozwoju funkcji poznawczych w wieku późniejszym są wyższe w stosunku do dzieci żywionych sztuczną mieszanką. Na oddziałach Intensywnej Terapii Noworodków mleka matki nie traktuje się tylko jako pożywienia, ale również jako lek. Dlatego jeśli z jakichś względów mama nie jest w stanie dostarczyć własnego mleka, oddziały korzystają z Banku Mleka. Dzięki mleku dawczyń dziecko urodzone przedwcześnie może dostać najlepsze dla niego pożywienie.

Karmienie piersią wcześniaka

Poród przedwczesny to szok dla całej rodziny. Przede wszystkim dla kobiety. Dochodzenie do siebie po nagłym porodzie, wyzwania medyczne i strach o dziecko to nie najlepsza kombinacja do rozkręcania laktacji. Jednocześnie jej uruchomienie i podtrzymywanie to główne zadanie dla mamy. Niestety zamiast tulić swoje dziecko, mama wcześniaka musi pracować z laktatorem, co jeszcze bardziej utrudnia zadanie. Każda kobieta, która znalazła się w takiej sytuacji, stoczyła ogromną walkę nie tylko o zdrowie dziecka, ale i o rozkręcanie laktacji. Część tych historii kończy się karmieniem dziecka wyłącznie piersią, mimo że początkowo dziecko karmione było np. przez sondę. Historia każdego dziecka i mamy jest inna, a leczenie dobierane do indywidualnych potrzeb. Niewątpliwie jednak mleko mamy odgrywa jedną z ważniejszych ról w walce o życie i zdrowie maluszka.