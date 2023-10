13 października odbyła się w Warszawie premiera pierwszej wspólnej linii treningowej Bogny Sworowskiej i Qczaja. Modelka, II wicemiss Miss Polonia z 1987 r. i znany trener personalny poznali się ponad rok temu, a teraz postanowili wspólnie stworzyć linię treningową skierowaną do kobiet i mężczyzn po 40, 50 roku życia pod nazwą "Fitnessy dla dojrzewających". BO i Qczaj zachęcają przy tym nie tylko do regularnych ćwiczeń, ale i do regularnych badań, które po 40. roku życia powinny być wpisane w kalendarz każdej Polki i każdego Polaka. Na premierze pojawiło się wiele znanych twarzy, m.in. Jolanta Kwaśniewska, Katarzyna Sokołowska, Karolina Malinowska, Paulina Biernat, Magda Mołek, czy Marzena Rogalska. Jak wypadły w „fitnessach”? Sprawdźcie sami w naszej galerii!

1/16 Bogna Sworowska i Qczaj na premierze wspólnej linii treningowej. następna Andrzej Kwaśniewski