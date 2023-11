Rak piersi nadal zbiera śmiertelne żniwo wśród kobiet. I choć wcześnie wykryty może być wyleczony, dobrze wiedzieć, że karmiąc piersią minimalizujemy ryzyko zachorowania na raka piersi. Dlaczego tak się dzieje?

Kobiety karmiące piersią rzadziej chorują na raka piersi

Jak pokazują badania, kobiety, które karmiły dzieci piersią, rzadziej chorują na raka gruczołu sutkowego. Dzieje się tak, ponieważ kiedy kobieta karmi piersią, zmniejsza się w jej organizmie poziom estrogenu. I choć ma to czasami nieprzyjemne konsekwencje na co dzień (na przykład obniżone libido), to wiąże się również z tym, że kobieta ma mniejszą ilość cykli miesięcznych. Kolejną powodem, dla którego mamy karmiące piersią mają mniejszą szansę zachorowania na raka piersi, jest fakt, że komórki nabłonka dojrzewają szybciej w czasie laktacji. Tym samym zmniejsza się szansa na ich przekształcenie w komórki rakowe.

Karmienie piersią obniża ryzyko zachorowania w każdej grupie wiekowej

Rak gruczołu sutkowego najczęściej dotyczy kobiet po 50. roku życia, ale coraz częściej obserwuje się go również u młodszych kobiet. Może się on też wiązać z przerzutami do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych. Badania pokazują, że karmienie piersią przez okres powyżej roku może obniżyć ryzyko zachorowania nawet o 28%, a z każdym kolejnym rokiem o kolejne 4%. Niektóre badania wskazują, że może ono spaść nawet o 50% u kobiet, które karmiły dłużej. Rezultaty analizy badań wskazują, że kobiety karmiące piersią rzadziej chorują na premenopauzalnego i postmenopauzalnego raka.

Jak długo karmić piersią?

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by wyłącznie karmić piersią przez 6 miesięcy. Po tym czasie kontynuować karmienie piersią i stopniowo wprowadzać produkty stałe. Zaleca się karmić piersią do drugiego roku życia dziecka lub dłużej, przy jednoczesnym podawaniu innych produktów żywnościowych i kontynuowaniu zbilansowanej diety.Karmienie piersią nie zwalnia jednak z badań profilaktycznych. Warto raz w miesiącu przeprowadzać samobadanie piersi, a raz w roku robić kontrolne USG piersi. Laktacja nie jest przeciwskazaniem do wykonywania badań profilaktycznych.