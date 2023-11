Pewność siebie niektórym przychodzi łatwiej, innym trudniej. Poznaj metody na podniesienie pewności siebie u dziecka, któremu trudniej ją osiągnąć.

Naucz dziecko robić rzeczy samodzielnie

Samodzielność to jeden z większych filarów pewności siebie. Sukcesem rodzicielskim jest zachowanie balansu pomiędzy pomocą dziecku, gdy tego potrzebuje a pozwoleniem na samodzielne działanie, nawet jeżeli nie jest ono doskonałe. Nie wyręczajmy dziecka w kolejnych rzeczach, bo w ten sposób wolniej i później się ich nauczy. Wysyłamy też wtedy komunikat: nie umiesz, ja to zrobię lepiej. Dlatego najlepiej pozwalać dziecku działać samemu i po swojemu, pokazując wcześniej jak coś zrobić.

Doceniaj starania a nie sukcesy

To normalne, że nie zawsze wszystko wyjdzie. Czasami potrzeba naprawdę dużo czasu i wysiłku, zanim dziecko osiągnie sukces w jakiejś dziedzinie (podobnie zresztą jest z dorosłymi). Dlatego ucz dziecko tego, że liczy się także wysiłek, jaki włożyło w daną rzecz i to normalne, że nie zawsze wszystko się uda. Czasami trzeba drugiej próby, czasami kilku kolejnych. Jeżeli dziecko będzie wiedzieć, że to normalne nie umieć robić rzeczy od razu, będzie traktować swoje niepowodzenia z większą łagodnością i nie tracić motywacji do dalszego działania.

Bądź szczera i dawaj dobry przykład

Nie okłamuj dziecka, że coś zrobiło świetnie, gdy tak nie jest. Smak późniejszego rozczarowania może być bardzo trudny i zniechęcać do kolejnych działań. Poza tym dziecko widzi, kiedy coś się udało lub nie. Mów zatem o tym, że może ten rysunek się nie udał, ale widzisz ile dobrej zabawy dziecko miało przy jego tworzeniu. Pokazuj też, że i tobie czasami przychodzi coś z trudem, że dorosłym też różne rzeczy nie wychodzą i to nie znaczy, że nie można podejmować kolejnej próby. Następnym razem będzie lepiej.

Unikaj bycia krytyczną i skupiaj się na plusach

To, co dzieci usłyszą na swój temat od rodziców bardzo często przeradza się w to, co same o sobie myślą. A zatem szorstka ocena ich działań, może przerodzić się w podobne myślenie o samym sobie. Staraj się zachować cierpliwość, pokazuj jak coś poprawić. A przede wszystkim wskazuj, co już się dokonało i jakie trudności udało pokonać. Pokazywanie sukcesów może być dobrym wzmocnieniem w chwilach słabości.

Rozmawiajcie o prawdziwej przyjaźni

Grupa rówieśnicza może dziecku dodać skrzydeł, ale też mocno dołożyć do pieca. Rozmawiajcie o tym, jak zachowują się prawdziwi przyjaciele i ludzie, którzy nam dobrze życzą. Jak radzić sobie z osobami, które próbują podciąć dziecku skrzydła i czy ich raniące słowa są prawdą oraz jak stawać w obronie tych, o których inni opowiadają krzywdzące rzeczy.