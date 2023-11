Światowa Organizacja Zdrowia od dłuższego czasu bije na alarm. Ilość spożywanego przez dzieci cukru jest zbyt duża, a konsekwencje dla zdrowia i całego społeczeństwa naprawdę poważne. Jedną z nich jest cukrzyca typu II.

Dlaczego dzieci tak bardzo lubią słodki smak?

Co ciekawe, umiłowanie słodkiego smaku zapewnia nam przetrwanie gatunku. Mleko matki, dzięki obecności laktozy czyli cukru mlecznego, również ma słodki smak. I to właśnie dzięki preferencji do tego smaku niemowlęta tak chętnie piją mleko matki. Wody płodowe, które dziecko połyka, również mają lekko słodki smak. Jesteśmy zatem biologicznie zaprogramowani, by lubić to, co słodkie, bo to zapewnia nam przetrwanie. Cukier wiąże się z energią, a ta z kolei z przeżyciem. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie czasy, w których żyjemy i zaawansowane przetwórstwo żywieniowe.

Rola cukru w prawidłowej diecie dziecka

I chociaż już niemowlęta preferują słodki smak, rolą rodzica jest ograniczenie podawania cukru dodanego. Już od początku rozszerzania diety dziecko powinno poznawać przede wszystkim inne smaki niż te słodkie. Oczywiście cukry również są niezbędne dla prawidłowego rozwoju. Dostarczają niezbędnej do życia i wzrostu energii. Dlatego jak każdy element zbilansowanej diety, powinny znaleźć swoje w niej miejsce, na pewno jednak nie dominować posiłków dziecka. Najlepiej, by energia pochodziła ze złożonych węglowodanów lub cukrów prostych (czyli np. tych w owocach). Nie potrzeba wprowadzać zamienników cukru w postaci miodu czy słodzików, a raczej pokazywać dziecku różnorodność smaków.

Dlaczego powinno się unikać nadmiaru cukru?

Nadmiar cukru w diecie dziecka ma zdecydowanie negatywny wpływ na jego zdrowie. Wiąże się z zagrożeniem otyłością, próchnicą, a nawet cukrzycą typu II. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by cukry stanowiły 10% a jeszcze lepiej 5% energetyczności diety. W praktyce dzieci ciągle przekraczają te zalecenia. Cukier złożony jest nie tylko w słodyczach, ale też jest dodatkiem w bardzo wielu produktach dla dzieci. Tubki owocowe, płatki śniadaniowe, soczki, serki i jogurty – te i inne rzeczy mają w sobie dodatki cukru. Jeśli do tego dołożymy potrawy, do których dodajemy miód albo słodki dżem, dzienna dawka spożycia cukru wzrasta znacząco. Dlatego zawsze warto czytać etykiety i wciąż edukować się na temat zbilansowanej diety. Ważna jest jednak przede wszystkim świadomość o obecności dodatku cukru w naprawdę wielu produktach i tego, jak ich wybieranie może wpłynąć na zdrowie dziecka.