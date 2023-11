Rozrywka jaką jest oglądanie bajki to taka sama rozrywka jak każda inna. Nie ma sensu zabraniać dziecku oglądania bajek, warto jednak przyjrzeć się temu, co przedstawia i jaki ma wpływ na dziecko. Dobrze też dobrać bajki dostosowane do wieku dziecka i tego, jak animacja i akcja działa na mózg. Poznaj bajki dla najmłodszych dzieci.

"Wyspa puffinów" - "Puffin Rock"

Dla młodszych dzieci lepiej wybierać jest bajki spokojne, w których akcja jest powolna i nie ma gwałtownych zwrotów. Muzyka i dźwięki też są kojące. Klasyką gatunku jest "Puffin rock”. Spokojna bajka o maskonurach, oparta jest o pedagogikę Montessori i przyjemna jest do oglądania nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych. Piękna muzyka , rysunki, wzruszające sceny i miłość rodziny. Przygody Oony i Baby są też wartościowymi lekcjami o rodzinie i przyjaźni.

"Koci domek Gabi"

To bajka dla wszystkich małych fanów i fanek kotów. W każdym odcinku Gabi i jej koci przyjaciele wyruszają w świat pełen przygód. Prócz pomagania postaciom z magicznej krainy, bohaterowie śpiewają piosenki i pokazują różne artystyczne sztuczki. W bajce nie ma strasznych treści i choć śpiewane w kółko „kotek dnia, kotek dnia” bywa męczące dla rodzica, dzieci bardzo lubią tę bajkę.

"Detektywi z domku na drzewie"

Para misiów rozwiązuje kolejne zagadki detektywistyczne. Piękna animacja, wspaniały polski dubbing, spokojny obraz – czego chcieć więcej od dobrej bajki. Zagadki są też na tyle wciągające, że dziecko z uwagą śledzi przygody misiów, które, by rozwiązać zagadkę, wspaniale ze sobą współpracują.

"Spytaj mądroroboty"

To bajka z dużym walorem edukacyjnym. Każdy odcinek porusza inny temat i wyjaśnia dzieciom działanie świata. Przedstawia zasady funkcjonowania ludzkiego ciała, ale też tego, dlaczego dzieją się pewne rzeczy w przyrodzie. Lekcje z mądrorobotami nie są jednak nudne, a bardzo zabawne i podane w przystępny dla dzieci sposób. Wiedza wchodzi do głowy przy okazji.

"Bal słówek"

Spokojna akcja bajki, z postaciami, które występują na białym tle. To dobra bajka na pierwsze spotkania z ekranem. Zwierzaki uczą dzieci np. kolorów. Nie ma tam może zawrotnej akcji, ale właśnie dlatego dobrze się sprawdzi dla najmłodszych użytkowników ekranu. Pamiętaj jednak, żeby bajki wprowadzać dzieciom dopiero po skończeniu 2 roku życia.