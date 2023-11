Świat aplikacji Internetowych to niekończące się źródło rozrywki i użytecznych narzędzi. Nie wszyscy rodzice wiedzą jednak, że to również źródło wielu pomocy naukowych. Jakie aplikacje pomogą w nauce?

3d Coloring App

Aplikacja, która zachwyciła nauczycieli i dzieci na całym świecie. Uruchamia wyobraźnie dzieci i przenosi do zupełnie innego świata. Wykorzystuje technologię rzeczywistości rozszerzonej i pozwala ożywić dzieła dzieci. Można ją wykorzystać nie tylko do zabawy, ale jako narzędzie do ułatwienia zapamiętywania materiału. Dodatkowym plusem jest możliwość komunikacji z innymi użytkownikami.

Duolingo

To aplikacja, która w zabawny sposób pomaga w nauce języka. Powtarzanie słówek i ćwiczenie konstrukcji gramatycznych to nie żmudny obowiązek, a przyjemna zabawa. Można zdobywać punkty i odznaczenia, a nawet brać udział w rankingu z innymi użytkownikami. Ale nie trzeba. Można na spokojnie ćwiczyć zarówno pisanie, jak i mówienie i słuchanie w obcym języku. Pomagają w tym zabawne postaci, które motywują do dalszej nauki.

Legimi

To aplikacja z bardzo obszernym zbiorem książek. Beletrystyki, ale też lektur i książek popularnonaukowych w zasadzie z każdej dziedziny. Projekt na biologię można zrobić nie ruszając się do biblioteki, a jeśli ktoś nie lubi czytać część książek można również odsłuchać. A po nauce sięgnąć po książkę, którą tym razem dziecko przeczyta dla przyjemności.

Photomat

To aplikacja, która rozwiąże zadanie matematyczne. Wystarczy zeskanować lub przepisać równanie, a ona wykona zadanie. Dobre do sprawdzenia poprawności odpowiedzi albo gdy utknie się w martwym punkcie zadania domowego. Ale to nie wszystko, aplikacja pomaga zrozumieć matematykę i ćwiczyć kolejne zagadnienia.

Quizlet

To aplikacja do tworzenia fiszek. Lubiana przez wszystkich, którym ta forma nauki pomaga opanować materiał. Można tworzyć własne fiszki, można korzystać z tych, utworzonych przez innych użytkowników. Takie fiszki się nie zniszczą, nie zgubią i są zawsze pod ręką, nawet do powtórki w ostatniej chwili.

Ciało ludzkie

Jak sama nazwa wskazuje, dzięki tej aplikacji można odkrywać kolejne zakamarki ludzkiego ciała. Pomaga w nauce biologii czy anatomii. Użytkownik otrzymuje dostęp do interaktywnych plansz, nagrań video i prezentacji. Nie trzeba przewracać stron w książce, by zagłębić się w tajemnice ludzkiego ciała.

Lumosity – trening mózgu

Dzięki temu narzędziu nie ćwiczysz żadnej konkretnej umiejętności, a po prostu namnażasz połączenia nerwowe w mózgu. Aplikacja pomaga skupiać uwagę i rozwiązywać kolejne mózgowe łamigłówki. Trzyma mózg w dobrej formie, a przy okazji jest przyjemną grą.

Storyjumper

Użytkownicy tej aplikacji mogą tworzyć niesamowite historie. Być może łatwiej będzie napisać wypracowanie na język polski, jeśli jego zarys powstanie w aplikacji umożliwiającej tworzenie opowieści przy użyciu naklejek, emotek, scen i przygotować ciekawą szatę graficzną.