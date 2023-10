Zanim podarujesz dziecku pierwszy smartfon, spróbuj odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Mogą one pomóc zobaczyć gotowość dziecka w szerszej perspektywie, a nie tylko skończonego wieku. Będą też dobrym wyjściem do dyskusji na temat używanego sprzętu.

Poznaj pytania, które pomogą ocenić gotowość dziecka na własny telefon.

Czy dziecko wie, jak budować relacje?

Doświadczenie dotychczasowych przyjaźni i relacji rówieśniczych bezpośrednio przeniesie się do sieci. Porozmawiajcie o tym, że po drugiej stronie ekranu siedzą prawdziwi ludzie, którzy mogą stać się przyjaciółmi, ale też nie zawsze mają dobre intencje. Bliska relacja wymaga czasu i zaangażowania, a słowa pisane na ekranie mają dużą moc. Zapewnij dziecko, że o swoich rozterkach i wątpliwościach zawsze może porozmawiać z zaufaną osobą dorosłą, która może z boku spojrzeć na daną relację.

Czy dziecko potrafi chronić swoje dane i prywatność?

Zastanów się czy ktoś kiedykolwiek uczył dziecko, jak tworzyć silne hasło, czym jest weryfikacja dwuskładnikowa i czemu nikomu nie można zdradzać swoich haseł. Czy wie jak działają osoby, które próbują włamać się do skrzynek. No i w końcu czy rozumie, jakich informacji nie powinno umieszczać w sieci? Działania związane z wyłudzaniem danych wciąż przybierają nowe formy: nie tylko dorośli powinni być czujni, ale uczyć też tej czujności dzieci.

Czy dziecko wie, jak zarządzać swoim wizerunkiem w sieci?

Czy dziecko na pewno rozumie, co to znaczy, że rzecz raz wrzucona do Internetu zostaje tam na zawsze? Co to dla niego znaczy? Jakie informacje i zdjęcia może umieszczać? W jaki sposób się wypowiadać? Czy wie co to netykieta? Można też poruszyć temat zgody na wykorzystywanie wizerunku innych osób. Jakie zdjęcia kolegów i koleżanek można umieszczać w Sieci, a jakich nie? Jakie swoje zdjęcia chciałoby się oglądać. Czy trzeba pytać o zgodę przed wrzuceniem czyjegoś wizerunku do social mediów?

Czy dziecko umie podchodzić do treści w Internecie w krytyczny sposób?

Lekcje o fake newsach coraz częściej goszczą w salach lekcyjnych, warto jednak sprawdzić, czy dziecko rzeczywiście potrafi weryfikować informacje, na które natknie się w Sieci. Którym stronom można ufać i jak kontrolować to, co piszą inni. Niedawne czasy pandemii koronawirusa pokazały, jak nikła jest nasza umiejętność weryfikowania informacji, warto zatem wyposażyć kolejne pokolenia w tę umiejętność.

Na koniec przyjrzyjcie się temu, jak spędzacie czas jako rodzina. Czy regularnie obcujecie z przyrodą, podtrzymujecie bliskie relacje, cenicie ruch? Zakorzenienie w tych wartościach pozwoli dziecku umiejętnie przechodzić z życia w Internecie do tego w prawdziwym świecie.