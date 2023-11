Świat po narodzinach dziecka zupełnie się zmienia. Dotychczasowe funkcjonowanie musi przejść swoistą rewolucję, a priorytety są przewartościowanie. Czy biologia nam w tym pomaga? Czy problemy z koncentracją kiedyś miną?

Pieluszkowe zapalenie mózgu

Żarty z ciążowego mózgu albo "pieluszkowe zapalenie mózgu" to już klasyka gatunku. Każda z matek wie, o czym mowa. Ciągłe zapominanie podstawowych rzeczy, problemy z koncentracją, trudności w wykonywaniu czynności, które wcześniej były bardzo łatwe.To rzeczywistość matek. Wiele kobiet zastanawia się, czy tak już będzie zawsze? A może wraz z mijającym czasem i dorastaniem dziecka sytuacja wróci do normy?

Zmęczenie po urodzeniu dziecka

Niewątpliwym winowajcą sytuacji, w której mózg matki jest jakby oblepiony watą jest zmęczenie. Gwałtowny spadek ilości i jakości snu to nie żarty. Sen jest przecież podstawą zdrowia, a czas z niemowlęciem w domu to okres, w którym rodzice, a zwłaszcza kobieta, cierpią na jego duży deficyt. Mała ilość snu wpływa na funkcjonowanie w ciągu dnia. Warto o tym pamiętać, zarzucając sobie gorsze funkcjonowanie.

Naukowcy mają dobrą wiadomość: Mózg zmienia się na plus

Temat matczynego otępienia jest na tyle ciekawy, że postanowiono zbadać sprawę od strony naukowej. Na podstawie samych obrazów z rezonansu magnetycznego można stwierdzić czy kobieta przeszła ciążę. Tak istotne zmiany zachodzą w mózgach matek. Najbardziej zmieniona jest objętość istoty szarej, szczególnie w obszarach zaangażowanych w rozpoznawanie emocji i stanów psychicznych u innych.

Co oznaczają zmiany w mózgach matek?

Mózgi kobiet, które przeszły ciążę ulegają znaczącym przekształceniom. W trakcie ich trwania można obserwować trudności w różnych aspektach funkcjonowania. Jednak gdy przetrwa się te zmiany dostaje się w prezencie nowy mózg – mózg matki.Zaobserwowano, że słabsze połączenia nerwowe w mózgu ustępują miejsca bardziej efektywnym połączeniom. Zmiany, których doświadcza kobieta sprawiają, że jest ona bardziej empatyczna, lepiej rozpoznaje potrzeby dziecka. To jednak nie wszystko.

Rozwinięta empatia to nie koniec dobrych zmian

Rozwinięta umiejętność empatii i swoisty stan zakochania w dziecku to nie koniec pozytywnych zmian. Zauważono, że matki często mają lepszą pamięć przestrzenną, są odważniejsze i lepiej potrafią się przystosować do zmieniających się warunków. To wszystko zmienia w ciałach matek biologia. Zmiany w mózgu utrzymują się nawet u starszych kobiet. Warto zatem przetrwać trudny okres ciągłego zmęczenia, by czerpać z tych korzyści dla mózgu już do końca życia.