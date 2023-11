Te sposoby pomogą odnaleźć równowagę między obowiązkami domowymi a ambitnym życiem zawodowym. Odkryj pomysły na to, jak choć trochę ułatwić sobie funkcjonowanie, gdy próbujesz pogodzić niemożliwe.

Planowanie

Nie chodzi o to, że macierzyństwo to kwestia organizacji, bo tak nie jest. Nie wszystko da się przewidzieć, a na macierzyńskiej drodze raz po raz pojawiają się jakieś kłopoty. Planuj to, co da się zaplanować i to nad czym masz kontrolę. Możesz też zaplanować strategię na to, gdy… plan runie. Czasami sam czas układania planu może pomóc wyłapać słabe punkty w codziennym funkcjonowaniu. Planowanie zmusza też do zastanowienia się, co jest ważne w organizacji dnia i do rozmowy z członkami rodziny. Dzięki temu każdy może poznać swoje obowiązki i zdania. Nie warto jednak być niewolniczką planu, bo choć może on znacząco ułatwić życie, nie ma sensu kurczowo się go trzymać, gdy elastyczność może być lepszym wyjściem.

Delegowanie zadań

Może to nie będzie odkrywcze stwierdzenie, a może będzie zupełnym szokiem, ale… nie musisz robić wszystkiego sama. Tak, wydaje ci się, że nikt tego nie zrobi tak dobrze, że wiesz najlepiej co i jak, ale to wciąż nie zmienia faktu, że warto delegować zadania. Zarówno w pracy, jak i w życiu rodzinnym. Najwyżej nie będzie doskonale. Niektóre rzeczy wymagają tylko tego, żeby były zrobione, a nie żeby było to zrobione doskonale. Zostaw sobie energię na te, które są naprawdę ważne. A resztę, niech robią inni. Z ręką na sercu, naprawdę wszystko, co robisz, musisz robić sama?

Priorytety

Skup się na najważniejszych zadaniach. To pomoże uniknąć przytłoczenia. Naprawdę wiele rzeczy można odpuścić. Jeśli nie na zawsze to przynajmniej na jakiś czas. Gorący okres w pracy, niech będzie czasem, kiedy można iść spać z nieogarniętą kuchnią albo praniem, które już kolejny dzień czeka na złożenie. Nikt tego nie sprawdza. Wybieraj tyle, ile możesz zrobić, a nie tyle, ile czujesz, że musisz. Czasami presja, którą czujemy, jest tylko w naszej głowie. Warto się zastanowić, dla kogo w zasadzie narzucamy sobie takie tempo?

Technologia

Wykorzystaj narzędzia online do zarządzania zadaniami i kalendarzem. Wspólna lista zakupów online z innymi domownikami może by świetnym pomysłem na zdjęcie z ciebie kolejnego obowiązku. Albo zmniejszenie pracy logistycznej, gdy wszyscy członkowie rodziny będą mieli dostęp do rodzinnego kalendarza. A może w twojej pracy są narzędzia, z których nie korzystasz, a mogłyby ją usprawnić? Popytaj innych! Nie bój prosić o pomoc.

Zaopiekuj się sobą

To tak naprawdę najważniejsza rada. Nie da się być wydajnym i skutecznie działać na co dzień na pustym baku. Tak daleko nie zajedziesz. Niech więc nie praca i obowiązki, a odpoczynek po niej i zadbanie o siebie będzie priorytetem w próbie ogarnięcia wszystkiego. Lepiej sprostasz wymaganiom zarówno w pracy, jak i domu, gdy zadbasz o siebie. Jadąc na oparach tak też będziesz wykonywać obowiązki, a przytłaczająca lista będzie rosnąć. Odpoczynek to podstawa zdrowia.