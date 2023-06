Służby prasowe marszałka woj. dolnośląskiego w przesłanym w środę komunikacie poinformowały, że program powstał z inicjatywy samorządu województwa, a jego realizatorem jest Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi.

"Celem programu UPRIGHT jest stworzenie mentalnej kultury dobrego samopoczucia w szkołach poprzez holistyczne podejście, skierowane zarówno do dzieci, jak i ich rodzin oraz pracowników oświaty" – napisano w komunikacie.

"Bardzo istotne jest podejmowanie działań, które wspierają budowanie odporności psychicznej wśród dzieci i młodzieży. Jednym z zaproponowanych przez nas rozwiązań jest wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami. Przeprowadzone szkolenia będą źródłem wiedzy, w jaki sposób zapobiegać, rozpoznawać oraz radzić sobie z niepokojącymi objawami występującymi u podopiecznych” – powiedział cytowany w komunikacie Marcin Krzyżanowski wicemarszałek woj. dolnośląskiego.

Program UPRIGHT jest innowacyjnym projektem edukacyjnym skierowanym do uczniów szkół podstawowych. Jego głównym celem jest promowanie dobrostanu psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez zwiększenie odporności psychicznej młodzieży. Projekt został opracowany we współpracy z wykwalifikowaną kadrą lekarzy psychologów oraz psychoterapeutów, którzy przeszkolą 120 nauczycieli z dolnośląskich szkół.

Nauczyciele po odbyciu profesjonalnego szkolenia, składającego się z części teoretycznej i warsztatowej, zdobędą narzędzia umożliwiające im wdrożenie programu wśród uczniów i rodziców.

Szkolenia składają się z czterech różnych komponentów: uważność (obserwacja, opis, świadome działanie, akceptacja bez osądzania), radzenie sobie (modyfikacje poznawczo-behawioralne, rozwiązywanie konfliktów, asertywność i strategie komunikacyjne, wiedza o zdrowiu psychicznym), skuteczność (poczucie własnej skuteczności, nastawienie na rozwój, odporność emocjonalna, odporność społeczna, przywództwo), uczenie się kompetencji społeczno-emocjonalnych (samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji).

Nabór chętnych do udziału w programie rozpoczął się w czerwcu bieżącego roku i potrwa do końca okresu wakacyjnego lub do wyczerpania przewidzianej puli miejsc.

"Warto podkreślić, że UPRIGHT to program, który odnosi sukcesy w takich krajach, jak Hiszpania, Włochy, Dania czy Islandia. Jest to pierwszy szkolny program interwencji dla nastolatków, który tworzy kulturę promocji zdrowia i dobrostanu psychicznego. Sukces programu UPRIGHT w szkole przekłada się na życiowy sukces dzieci, rodzin i nauczycieli. Budując nową kulturę organizacyjną w szkole, sprzyjającą zachowaniu dobrej kondycji psychicznej, zyskują wszyscy uczestnicy programu. Rodziny zaangażowane w program podnoszą swoje kompetencje rodzicielskie, nauczyciele zyskują sojusznika w pracy z uczniami" – napisano w komunikacie.

Udział w programie jest bezpłatny. Więcej informacji o programie UPRIGHT na stronie internetowej https://wsp.szpitalna9.pl/?page_id=431. Dodatkowe zapytania można kierować drogą e-mailową na adres upright@gmail.com, a także pod numerami telefonu 76-877-93-09 lub 76-877-9 3-75. (PAP)

Autor: Roman Skiba

ros/ joz/