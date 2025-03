Wielkanoc to święto odrodzenia i nadziei. Wraz z nadejściem wiosny ozdabiamy domy pastelowymi kolorami, świeżymi kwiatami i symbolami budzącej się do życia natury. Coraz bardziej popularnym elementem wiosenno-wielkanocnych dekoracji staje się wianek na drzwi. To bardzo pozytywny i radosny akcent, który już od wejścia wprowadza przyjemny nastrój do domu. Jak zrobić wianek wielkanocny? W artykule instrukcja krok po kroku.