Lawenda uprawiana w ogrodach, na balkonach i tarasach wymaga corocznego przycinania, by zachować gęsty i estetyczny pokrój. Najważniejsze jest wiosenne cięcie, które pomaga roślinie pozbyć się uszkodzonych pędów po zimie, pobudza ją do wzrostu i chroni przed nadmiernym rozrastaniem się na boki. Wiosenne cięcie lawendy to cięcie odmładzające! Dowiedz się, jak to zrobić.