Uniwersalny prezent dla mężczyzny – czy taki istnieje? Jak wybrać najlepszy?

Można pokusić się o stwierdzenie, że uniwersalny prezent nie istnieje, bo przecież zazwyczaj wszelkiego rodzaju poradniki i listy pomysłów sugerują, by najpierw poznać zainteresowania i charakter drugiej strony, a dopiero później zdecydować się na zakup. Co, jeśli jednak nie jesteś na tyle blisko z osobą, która świętuje lub po prostu potrzebny ci prezent dla faceta, który ma wszystko (lub przynajmniej tak twierdzi)? Zawsze pozostaje kategoria takich gadżetów dla mężczyzny, które będą przydatne w każdym domu lub będą wspierać nawyki zalecane dla wszystkich: niezależnie od wieku, zainteresowań czy stopnia zaangażowania w zdrowy styl życia. Wybraliśmy kilka pomysłów na prezent dla mężczyzny, które mogą pretendować do miana praktycznych i uniwersalnych.

Trafiony prezent dla mężczyzny? Saturator do wody gazowanej SodaStream

Chcesz wspierać zdrowe nawyki bliskiego mężczyzny lub zapoczątkować zmiany w sposobie odżywiania? Może on jest na diecie lub trenuje i chce lepiej kontrolować poziom swojego nawodnienia? A może po prostu szukasz eleganckiego, uniwersalnego prezentu dla mężczyzny? Postaw na jakość i wybierz przydatny, stylowy gadżet do domu lub biura, czyli saturator do wody gazowanej SodaStream. Wystarczy przyciśnięcie guzika lub uruchomienie dźwigni (w zależności od modelu), by cieszyć się ulubionym zdrowym napojem. Dzięki tak prostemu dostępowi do przyjemnych bąbelków o wiele łatwiej będzie przestrzegać zalecanej dziennej dawki nawodnienia.

Dowiedz się, jak nawodnić organizm bez wysiłku>>

Przyjemność może być jeszcze większa, bo do prezentu dołożyć można też syropy SodaStream, np. Lipton Ice Tea, Pepsi, 7 Up. Mirinda w wersji klasycznej i zero, oraz o smaku owocowym. Dzięki nim codziennie można przygotowywać nowe mocktaile, czyli bezalkoholowe koktajle. Można je też zabrać do pracy, na siłownię, na spacer w butelkach z odpornego tritanu (do wyboru jest kilka opcji pojemności oraz wiele wzorów).

Multitool – przydatny gadżet dla mężczyzny

Jest poręczny, a przy tym maksymalnie praktyczny, więc sprawdzi się wtedy, kiedy szukasz przydatnego prezentu dla mężczyzny praktycznego. Jeśli on nie lubi nadmiaru rzeczy, na pewno doceni gadżet, który będzie dla niego wsparciem w wielu sytuacjach w domu i nie tylko. Multitool to wielofunkcyjne narzędzie, które występuje w różnej formie, np. scyzoryku czy kombinerek z wysuwanymi innymi narzędziami, breloczka, a nawet tzw. karty przetrwania, która zawierać może np. otwieracz do butelek i puszek, piłkę dwurzędową, klucze, wskaźnik mapowy, linijkę czy śrubokręt płaski. Dodatkową zaletą jest możliwość doboru takich akcesoriów, które będą przydatne w zależności od potrzeb czy zawodu. Multitool można przyczepić do kluczy, karabińczyka lub smyczy, nosić w kieszonce plecaka, a ten w wersji karty – pasuje nawet do portfela.

Praktyczny prezent dla faceta – powerbank lub ładowarka indukcyjna

On nie rozstaje się ze swoim telefonem, bo lubi zawsze być na bieżąco? Może jego praca lub hobby (np. fotografia, latanie dronem) wymagają zabezpieczenia w postaci dodatkowego zasilania baterii? A może on po prostu jest zapominalski i często zdarza mu się nie naładować smartfona, a potem nie ma z nim kontaktu? Uniwersalnym prezentem dla mężczyzny będzie też powerbank (dla tych, którzy często są w drodze, w terenie lub w biegu) lub nowoczesna ładowarka indukcyjna (dla domatorów). Przed wyborem sprawdź pojemność lub moc, szybkość ładowania oraz liczbę i rodzaj portów.

Prezent dla mężczyzny – praktyczny plecak wielofunkcyjny

Plecak wielofunkcyjny to nie tylko praktyczny prezent dla mężczyzny, który podróżuje. Sprawdzi się także wtedy, kiedy on lubi mieć przy sobie wiele gadżetów lub jego praca lub hobby wymagają różnych akcesoriów. Wybierając taki prezent, zwróć uwagę na wymiary. Jeśli obdarowywany często lata samolotem, warto dopasować plecak do wymogów linii lotniczych. Powinien on mieć też wiele praktycznych przegródek i kieszonek oraz być wykonany z wytrzymałego (najlepiej wodoodpornego) materiału. Sprawdź też, czy jest wygodny w noszeniu.

Smartwatch, czyli uniwersalny prezent dla mężczyzny

Smartwatch może oferować różnorodne funkcje, które łączą możliwości zegarka i smartfona, dlatego sprawdzi się nie tylko dla miłośników nowoczesnych gadżetów. Dzięki takiemu małemu urządzeniu można monitorować stan zdrowia i aktywność fizyczną, otrzymywać powiadomienia, sterować wybranymi multimediami i aplikacjami czy nawet wykonywać połączenia lub używać nawigacji.

Portfel z ochroną kart RFID – przydatny prezent dla mężczyzny

Portfel z ochroną kart RFID działa poprzez blokowanie sygnałów radiowych, które mogą być wykorzystywane do nieautoryzowanego odczytu danych z kart płatniczych lub dokumentów wyposażonych w technologię RFID (Radio Frequency Identification). To pomysł na prezent dla mężczyzny, który lubi praktyczne rozwiązania i dba o bezpieczeństwo. Taki gadżet dla faceta chroni karty płatnicze z funkcją zbliżeniową, legitymacje, paszporty biometryczne i karty dostępu przed kradzieżą danych.

Prezent dla faceta, który ma wszystko? Książka

Jeśli wydaje ci się, że on już naprawdę ma wszystko i żaden gadżet nie będzie dla niego oryginalnym prezentem, zdecyduj się na książkę. Niemożliwe jest przecież posiadanie całej biblioteki świata i zawsze znajdą się jakieś nowości wydawnicze. Nawet jeśli on nie jest molem książkowym, może zainteresować się lekturą, która porusza fascynujące go tematy. Nie lubi czytać lub woli wersje cyfrowe? Zdecyduj się na voucher na audiobooki lub e-booki.