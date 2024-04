Nowe imię na pogrzebie dziadka

15-letnia córka ze związku Bena Afflecka i Jennifer Garner, wcześniej znana jako Seraphina Rose, niedawno ujawniła się jako osoba transpłciowa.

Pod nowym imieniem zadebiutowała podczas nabożeństwa żałobnego za ojca Jennifer, Williama Johna Garnera, które odbyło się w kościele w Wirginii Zachodniej - podał dziennik "Daily Mail". Ubrany w czarny smoking i w nowej fryzurze przedstawił się słowami: "Witam, nazywam się Fin Affleck", po raz pierwszy publicznie ujawniając nowe imię.

Ojciec Jennifer, William John Garner, zmarł 2 kwietnia w wieku 85 lat. Jennifer ogłosiła jego śmierć na Instagramie i napisała, że w jej sercu jest wdzięczność pomimo nieuniknionego smutku, przez który przechodzi.

Jej ojciec był inżynierem chemikiem w Union Carbide, zmarł w Wielką Sobotę. "Mój tata odszedł spokojnie w sobotnie popołudnie. Byliśmy z nim i śpiewaliśmy Amazing Grace, gdy nas opuszczał (przenieśliśmy go czy przestraszyliśmy – pytanie zasadne). Chociaż nie ma tragedii w śmierci 85-letniego mężczyzny, który wiódł zdrowe, wspaniałe życie, to wiem, że smutek jest nieunikniony i czai się w nieoczekiwanych zakamarkach. Dzisiejszy dzień jest poświęcony wdzięczności" – napisała Garner.

Ben i Jennifer mają trójkę dzieci: Violet Anne, lat 19, 15-letnią Seraphinę i 12-letniego Samuela. Pomimo rozwodu, do którego doszło 9 lat temu, nadal wspólnie sprawują opiekę nad swoimi dziećmi. W 2022 roku Ben ożenił się z piosenkarką Jennifer Lopez.

Osoby niebinarne. Warto zwrócić uwagę na niuanse tych określeń

Transpłciowość i transseksualność to pojęcia odnoszące się do osoby, która ma inną tożsamość płciową niż płeć przypisana jej przez lekarza przy urodzeniu. Jednak obecnie termin transseksualny jest często uważany za przestarzały i obraźliwy.

Centrum Zasobów LGBTQIA stwierdza, że jeśli dana osoba identyfikuje się jako transpłciowa, to znaczy, że jej tożsamość płciowa różni się od tradycyjnych oczekiwań co do płci, jaką lekarz przydziela komuś przy urodzeniu.

Na przykład transpłciowość może odnosić się do osoby, którą lekarz przy urodzeniu określił jako mężczyznę, ale osoba ta identyfikuje się jako kobieta i odwrotnie. Jednak transpłciowość nie zawsze odnosi się do binarnego przejścia między mężczyzną i kobietą.

Niektóre osoby mogą nazywać siebie osobami transpłciowymi, ponieważ identyfikują się z płcią, która nie jest ani męską, ani żeńską, mieszanką obu płci lub z osobą, której tożsamość zmienia się z męskiej na żeńską w różnych momentach.

Niektóre inne płcie mieszczące się w kategorii osób transpłciowych obejmują osoby niebinarne, genderqueer, genderfluid, brak płci lub wiele płci.