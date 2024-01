Jaki jest idealny upominek na walentynki?

Najlepszy prezent na walentynki to taki, który sprawi radość zarówno osobie obdarowanej, jak i obdarowującej. Niezależnie od wybranego podarunku, warto pamiętać o tym, aby znaleźć czas na pobycie z drugą osobą, a na pewno będzie to dzień wart zapamiętania. Prezenty wcale nie muszą być drogie – ważniejsze jest, aby były podarowane od serca, ale warto pamiętać o kilku zasadach, które powinny obowiązywać przy wyborze podarunku niezależnie od okazji.

Reklama

Jakość

Nieważne, czy kupuje się zegarek, biżuterię, czy słodycze, trzeba pamiętać, aby była to rzecz najwyższej jakości. Podarowanie kwiatów ze stacji benzynowej, czy skarpetek z marketu nie zachwyci nawet mało wymagających osób. Przy małym budżecie lepiej zdecydować się na mniejszy upominek, zamiast oszczędzać na jakości wykonania. Warto również skorzystać z dostępnych promocji i kodów rabatowych sklepów, które mogą pomóc zmniejszyć koszt, nie obniżając jakości wybranego prezentu.

Reklama

Dopasowanie

Najlepszy prezent na walentynki to taki, który jest w pełni dopasowany do gustu i zainteresowań drugiej osoby. Nawet jeśli kupujesz kubek, to możesz wybrać ten w ulubionym kolorze partnera lub z napisem, który nawiązuje do zainteresowań. Zazwyczaj zaleca się, aby na dzień zakochanych nie dawać praktycznych prezentów, ale jeśli nasza druga połowa lubi dostawać coś, co się przyda lub marzy o konkretnej rzeczy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby to kupić, choćby to była wiertarka, czy robot kuchenny. W końcu w tym dniu chodzi o wzajemne spełnianie marzeń.

Pomysłowość

Reklama

Warto zastanowić się, o czym marzy nasz partner i w jaki sposób lubi spędzać czas, aby prezent nie był banalny i nie powtarzał się każdego roku. Osoby, którym brak pomysłu na podarunek z okazji walentynek, mogą skorzystać z naszych podpowiedzi, które znajdują się w dalszej części artykułu.

Opakowanie

Wybrany prezent powinien być odpowiednio zapakowany – estetycznie i z klasą. Wystarczy włożyć go do torebki prezentowej, czy zapakować w ozdobny papier lub pudełko i zawiązać wstążkę, aby upominek zachwycał od momentu wręczenia. Wiele sklepów i kwiaciarni oferuje również profesjonalne pakowanie prezentów, dzięki czemu podarunek wygląda bajecznie.

Pomysły na prezenty walentynkowe dla niej

Prezent na walentynki dla dziewczyny, czy żony nie powinien stanowić większego problemu – wystarczy uważnie słuchać i zapamiętywać, gdyż większość kobiet wskazuje, co chciałoby dostać. Jeśli jednak aluzje były zbyt subtelne lub nie usłyszałeś od ukochanej żadnej podpowiedzi, to wybór podarunku może być niezwykle trudny. Oto lista naszych propozycji prezentów na walentynki dla kobiety:

biżuteria – powinna być dobrana do gustu ukochanej. Delikatna celebrytka, bransoletka z uroczymi zawieszkami, zabawne kolczyki lub elegancki łańcuszek – każda kobieta ucieszy się z biżuterii, ale jeśli Twoja partnerka nie nosi jej na co dzień, to wybierz coś casualowego i delikatnego;

voucher do salonu kosmetycznego – najlepiej do gabinetu, do którego chodzi regularnie lub takiego o dobrych opiniach i bogatej ofercie usług. Twoja kobieta z chęcią wybierze masaż lub zabieg pielęgnacyjny;

kwiaty – klasyczny bukiet czerwonych róż zawsze robi wrażenie, ale dla kobiet, które lubią nowości, można wybrać las w szkle lub flower box;

kosmetyki – luksusowy krem do twarzy, ulubione perfumy lub relaksujący zestaw do kąpieli;

kurs tańca – dla dwojga lub solo. Jeśli Twoja ukochana lubi tańczyć, to na pewno chętnie pójdzie na kurs latino solo lub kurs tanga z Tobą;

gadżety związane z pasją – akcesoria sportowe dla aktywnej kobiety (smartwatch, shaker, ubrania sportowe, mata do jogi), miska na włóczki dla dziewiarki, zestaw farb dla pasjonatki malarstwa, książka lub czytnik e-booków dla książkoholiczki. Wystarczy znać hobby ukochanej i poszukać akcesoriów z nim związanych;

bilety na wydarzenia – do teatru, opery, na wystawę lub koncert. Bilety oczywiście powinny być dwa;

foto album/książka – obowiązkowo wypełniony wspólnymi zdjęciami!

kubek – piękny i elegancki lub zabawny i fikuśny. Może to być ogromny kubek dla kawoszki, porcelanowa filiżanka lub kubek termiczny dla kobiety, która często bierze napój na wynos;

niezapomniane przeżycia – karta podarunkowa na lot szybowcem, voucher na kolację w ciemności lub kurs gotowania, językowy, gry na instrumencie, czy pływania – coś, czego zawsze chciała się nauczyć, ale brakło jej środków, okazji lub odwagi.

Personalizowany prezent na walentynki dla niego

Wybór odpowiedniego prezentu na walentynki dla narzeczonego lub chłopaka wymaga dobrej znajomości jego zainteresowań i upodobań. Dzięki temu naprawdę można zaskoczyć swojego mężczyznę i sprawić, że serce mu mocniej zabije z radości. Jaki prezent walentynkowy dla chłopaka lub męża?

Związany z zainteresowaniami – figurki do gry RPG, skrzynka na narzędzia, płyta ukochanego zespołu, czy książka. Ten prezent powinien być ściśle powiązany z pasją Twojego ukochanego.

Sportowy gadżet – koszulka termoaktywna, zegarek sportowy, designerski shaker to pomysły na prezent dla aktywnych mężczyzn. Jeśli Twój partner jest kibicem, to na pewno ucieszy się z gadżetu związanego z ukochanym sportem, zawodnikiem lub drużyną.

Akcesoria komputerowe – nowa myszka komputerowa, czy gamingowe słuchawki to świetny upominek dla gracza.

Voucher – na ekstremalne wydarzenia takie jak skok na bungee, lot paralotnią, lub skok ze spadochronem.

Szybka jazda – dla fanów motoryzacji jazda off road lub przejażdżka luksusowym autem będą prawdziwą gratką.

Gadżety – większość mężczyzn uwielbia akcesoria, dlatego można wybrać: pendrive w zaskakującym kształcie, stolik na laptop, kubek termiczny, czy elektryczne wkładki do butów dla zmarzlucha.

Skórzane akcesoria – elegancki mężczyzna doceni nowy pasek, portfel lub rękawiczki;

Biżuteria – nieśmiertelnik, czy miękka bransoletka sprawią przyjemność niejednemu mężczyźnie.

Akcesoria barmańskie – szklanki do mocnych trunków, kufle do piwa, zestaw barmański lub książka z przepisami na drinki.

Kosmetyki – zestaw do pielęgnacji zarostu, kosmetyki do pielęgnacji lub ulubione perfumy.

Prezenty na walentynki dla par

Walentynki to okazja do celebrowania łączącej nas relacji i warto podkreślić to prezentem, organizując zajęcia we dwoje lub sprawiając sobie wspólny prezent. Jakie są najlepsze pomysły na prezenty dla par na walentynki?

Wspólne wyjście – bilety na koncert Waszego ulubionego zespołu, do teatru na długo wyczekiwane przedstawienie, czy na wydarzenie kulturalne lub sportowe, które Wam obojgu sprawi radość.

Nauka czegoś nowego – specjaliści od związków są zgodni: nic tak nie łączy, jak spędzanie czasu razem i wspólna nauka lub próbowanie nowych rzeczy. Może to być kurs tańca, warsztaty kulinarne, zajęcia z malowania, wyjście na ściankę wspinaczkową lub escape room.

Ekstremalne wrażenia – kolacja w ciemności, lot balonem, jazda off road to zupełnie nowe doświadczenia, pobudzające zmysły i zapewniające świetną zabawę.

Romantyczny wyjazd – w góry, nad morze, czy za granicę? Nie ma znaczenia – ważne, aby to było miejsce, w którym się zrelaksujecie i pogłębicie swoją relację.

Pasujące gadżety – rękawiczki dla zakochanych (umożliwiają trzymanie się za rękę skóra do skóry), zestaw kubków, pasujące do siebie koszulki, nieśmiertelniki, wisorki, czy bransoletki.

Wizyta w spa – masaż dla dwojga, strefa wellness na wyłączność i inne zabiegi relaksacyjno-pielęgnacyjne sprawią radość i pomogą się odprężyć.

Gry planszowe dla par – romantyczne, erotyczne lub takie, które pozwolą Wam się lepiej poznać.

Walentynkowe prezenty dla singli

Święto zakochanych może być trudnym momentem dla singli, zwłaszcza gdy są świeżo po rozstaniu. Jednak nikt nie powiedział, że walentynek nie można świętować samodzielnie – w końcu najważniejszą osobą w naszym życiu powinniśmy być my sami. Dlatego podarowanie sobie czegoś ekstra może być doskonałym sposobem na uczczenie Dnia Singla, który jest 15 lutego. W tym dniu najlepiej sprawić sobie drobną przyjemność (ulubiona kawa, piękna filiżanka, zabawny kubek, ciastko) lub spełnić od dawna odkładane marzenie. Może skok na bungee, wypad za miasto na weekend lub profesjonalny masaż? Na pewno w tym dniu warto zatroszczyć się o siebie i dać sobie więcej luzu.

Oryginalne walentynki – tanie i pomysłowe

Niewielki budżet nie musi oznaczać, że trzeba zrezygnować ze świętowania walentynek! Często mały gest, w który włożono serce, znaczy dużo więcej niż najdroższe podarunki. Wystarczy dobry pomysł, trochę pracy i dobra znajomość ukochanej osoby, aby stworzyć niezapomniany wieczór dla dwojga. Co przygotować na walentynki przy niskim budżecie? W tej sytuacji najlepiej sprawdzą się:

własnoręcznie wykonane upominki – w dobie Internetu bez problemu można znaleźć filmiki instruktażowe DIY (ang. Do It Yourself, czyli zrób to sam) praktycznie na każdy rodzaj rękodzieła. Doskonałym pomysłem będzie czapka lub szalik na drutach bądź szydełku lub wykonana samodzielnie półka na kolekcję książek, płyt;

kolacja przy świecach w domu – pozornie oklepany pomysł zyska zupełnie nowy wymiar, jeśli ubierzemy się elegancko, przystroimy salon (wystarczą świece, lampki choinkowe, biały obrus) i sami wykonamy ulubiony posiłek naszej drugiej połówki;

składanka – nagranie playlisty z ulubionymi piosenkami lub utworami, które nawiązują do związku (pierwsza randka, pierwszy wspólny taniec) to hit lat 90., który wywoła wzruszenie również w dobie Internetu. Wybrane utwory możesz nagrać na pendrive;

masaż w blasku świec – wspaniałe zakończenie wieczoru, które zrelaksuje i wprowadzi miłą, intymną atmosferę;

wspólny taniec – jeśli nie mamy środków na kurs tańca, to można go wykupić online (są tańsze) lub skorzystać z darmowych filmików;

odtworzenie pierwszej randki – to romantyczny pomysł, który przywoła miłe wspomnienia. Można też wybrać się w miejsce pierwszego spotkania lub na kawę do restauracji, gdzie odbyło się wesele.

Podsumowanie

Jak widać, wybór prezentu na walentynki nie musi być wcale trudny, a nasza lista z pewnością pomoże przygotować podarunek idealny. Najważniejsze to dopasować prezent do osoby obdarowanej – cena nie ma większego znaczenia i nawet przy małym budżecie można sprawić bliskiej osobie dużo radości. Często najlepszym prezentem okazuje się miły gest i wspólnie spędzony czas.