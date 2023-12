Prezent na urodziny – czym sugerować się podczas wyboru?

Urodziny to dzień, w którym każdy solenizant powinien czuć się wyjątkowo. Nie bez powodu planujemy z tej okazji rozmaite niespodzianki, organizujemy huczne przyjęcia i poszukujemy wystrzałowych upominków. Zakup prezentu na urodziny dla bliskiej osoby nie jest tak trudny – zazwyczaj dobrze znamy jej potrzeby, gust oraz pasje. Wybór upominku dla kogoś, z kim nie pozostajemy w bliskiej relacji, może być już jednak znacznie trudniejszy i dużo bardziej czasochłonny. W takiej sytuacji najlepiej postawić na uniwersalne prezentowe propozycje, które zawsze się sprawdzają – np. elegancki portfel, świecę zapachową czy oryginalny kubek. Jeśli urodziny obchodzi koleżanka z pracy, możesz podarować jej solidny notes lub planer, z kolei jeżeli solenizantem jest Twój sąsiad – strzałem w dziesiątkę może się okazać dobrej jakości alkohol. W przypadku, gdy wybierasz się na urodziny do osoby, której nie znasz za dobrze, warto spróbować wcześniej dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Wówczas dobór konkretnego upominku będzie znacznie łatwiejszy.

Reklama

Pomysły na prezenty urodzinowe dla kobiet

Poszukując idealnego prezentu na urodziny dla koleżanki, siostry, mamy czy szwagierki, zawsze staraj się brać pod uwagę, jaka właściwie jest solenizantka i co sprawia jej największą przyjemność. Upominek dopasowany do charakteru, zainteresowań oraz aktualnych potrzeb jest zdecydowanie najlepszym upominkiem. To dla obdarowanej osoby dowód na to, że dobrze ją znasz i słuchasz jej podczas wspólnych rozmów. Twoja partnerka nie wyobraża sobie dnia bez aktywności fizycznej? Możesz podarować jej nowy strój treningowy, matę do jogi lub zegarek sportowy, który będzie towarzyszył jej podczas ruchu. A może szukasz prezentu na urodziny dla mamy, która zawsze lubi mieć „rękę na pulsie”? Postaw na estetyczny planer lub kalendarz, który ułatwi jej codzienną organizację. Dla mola książkowego dobrym pomysłem okaże się nowy bestseller ulubionej autorki, z kolei dla fanki popularnego alternatywnego wykonawcy – jego najnowsza płyta lub bilet na najbliższy koncert. Jeśli natomiast Twoja przyjaciółka od dawna chce zrobić coś szalonego, zastanów się nad voucherem na niezapomniane doświadczenie – np. skok na bungee czy… ze spadochronem. Prezenty, z którymi obdarowana osoba może się zidentyfikować, to zawsze dobry wybór. Jeśli znasz gust solenizantki, świetnym pomysłem okaże się też sprzęt do stylizacji włosów, zestaw kosmetyków do makijażu, perfumy czy… relaksująca wizyta w SPA. Jeżeli natomiast nie masz pewności co do jej hobby czy konkretnych upodobań, możesz bez wahania postawić m.in. na:

Reklama

· świecę zapachową;

· filiżankę lub kubek z oryginalnym urodzinowym nadrukiem;

· bon podarunkowy na zakupy – np. w całym centrum handlowym lub wybranym sklepie;

· grę planszową;

· kule do kąpieli;

· komplet z czapką, szalikiem i rękawiczkami (o ile urodziny są w zimie);

· galanterię – np. portfel czy torebkę.

To uniwersalne i bezpieczne pomysły na upominek, który spodoba się większości kobiet – niezależnie od wieku czy zainteresowań. Jeśli natomiast szukasz prezentu o osobistym charakterze, idealnym wyborem okaże się fotoksiążka, album lub ramka z ulubionymi wspólnymi zdjęciami. Tego typu prezent okaże się jedyny w swoim rodzaju.

Prezenty na urodziny dla mężczyzn – na co postawić?

Podczas poszukiwań prezentu urodzinowego dla mężczyzny, również warto sugerować się jego pasjami, charakterem i osobistymi upodobaniami. Bez względu na to, czy solenizantem jest Twój tata, partner czy brat, taki upominek pozwoli mu poczuć się wyjątkowo i na pewno będzie trafiony. Jeśli więc głowisz się nad idealnym podarunkiem, zastanów się, co dana osoba lubi i co ją wyróżnia. Taka wskazówka może się okazać bardzo pomocna w trakcie prezentowych zakupów. Przykładowo, idealnym pomysłem na prezent urodzinowy dla brodacza okaże się zestaw kosmetyków do pielęgnacji brody lub dobrej jakości trymer. Miłośnik motoryzacji ucieszy się z kolei z kompletu sprawdzonych kosmetyków samochodowych, a zapalony maratończyk – z nowej koszulki treningowej lub bezprzewodowych słuchawek na treningi biegowe. Jeśli solenizant lubi eksperymentować w kuchni, możesz podarować mu zestaw ekskluzywnych noży i desek wraz z zabawnym fartuchem. Jeżeli natomiast szukasz upominku dla fana wędkarstwa, idealnym wyborem okaże się pokrowiec na wędki, torba wędkarska lub komplet przynęt. Możliwości jest całe mnóstwo – wystarczy chwilę zastanowić się nad tym, co sprawia solenizantowi najwięcej radości! Partnerowi, którego znasz lepiej niż ktokolwiek inny, możesz sprezentować elegancki zegarek, wyjątkowe perfumy, wypad na strzelnicę lub przeżycie, którego nigdy nie zapomni – np. offroad lub przejazd samochodem po torze. A co, jeśli na urodziny zaprosił Cię kolega z pracy, którego znasz w naprawdę niewielkim stopniu?

W takim przypadku warto postawić na takie prezenty jak:

· kubek lub kufel z zabawną urodzinową grafiką;

· szklanka na whisky bądź karafka z personalizowanym napisem;

· T-shirt ze śmiesznym nadrukiem;

· portfel lub pasek do spodni;

· dobrej jakości alkohol, np. whisky.

To tylko kilka spośród wielu propozycji, które nadają się na uniwersalny prezent urodzinowy dla mężczyzny. Nawet jeśli niewiele wiesz o osobie, która właśnie świętuje kolejny rok swojego życia, tego typu propozycje zawsze okażą się bezpiecznym wyborem.

Prezent urodzinowy dla młodego solenizanta

Wiesz już, na jakie prezenty warto postawić w przypadku dorosłych solenizantów – czas więc skupić się na najmłodszych świętujących. Dzieci uwielbiają urodzinowe przyjęcia, a otwieranie upominków traktują często niemal jak rytuał. Jednym z podstawowych pomysłów na prezenty urodzinowe są w tym przypadku zabawki – od samochodów, lalek i przytulanek, przez kuchnie i warsztaty małego majsterkowicza, aż po klocki, roboty do składania czy zestawy z „ciastoliną”. Wiele zależy od samego wieku dziecka – propozycje przeznaczone dla rocznych lub trzyletnich maluchów będą znacząco różniły się od upominków dla pierwszoklasistów czy nastolatków. Oto nasze propozycje oryginalnych prezentów na urodziny małych solenizantów:

· dla dzieci poniżej 3. roku życia – zabawki edukacyjne, interaktywny chodzik, tablica manipulacyjna, suchy basen z kulkami, huśtawka domowa, wózek dla lalek, samochód do jazdy dla dzieci, zestaw drewnianych klocków, pierwsze puzzle;

· dla dzieci w wieku 3-7 lat – domek dla lalek, kuchnia/sklep, warsztat majsterkowicza, robot do składania, zdalnie sterowany samochód, kolejka z torami, klocki LEGO, zestaw do zabawy z piaskiem kinetycznym;

· dla starszych dzieci – model samochodu do składania, zestaw do tworzenia biżuterii, saga książek lub komiksów z ulubionym bohaterem, puzzle o wyższym stopniu zaawansowania, gra planszowa, obraz do malowania po numerach, sztaluga, zestaw młodego chemika, wymarzony instrument muzyczny.

Urodziny to także idealna okazja, aby podarować młodemu solenizantowi pierwsze – lub kolejne – łyżwy, wrotki czy rower. Podobnie jak w przypadku dorosłych, wybierając prezent dla dziecka, warto brać pod uwagę jego upodobania. Mały fan motoryzacji zdecydowanie bardziej ucieszy się z nowego modelu samochodu niż z figurki dinozaura – a jeśli mała dama nie pała sympatią do gry na instrumentach, lepiej powstrzymać się od zakupu gitary czy perkusji. Oprócz prezentów materialnych świetnym pomysłem mogą się okazać również:

· wycieczka do parku trampolin;

· wypad do ZOO;

· odwiedziny w stadninie koni;

· dzień w aquaparku;

· wyjście na mecz popularnego klubu piłkarskiego;

· wycieczka do interaktywnego parku lub muzeum iluzji;

· wizyta do escape roomie.

Takie prezenty nie tylko dostarczą dziecku – i całej rodzinie – mnóstwo frajdy, ale również pozwolą stworzyć piękne wspomnienia na kolejne lata.

A co na osiemnastkę?

Mówiąc o prezentach na urodziny, nie mogliśmy zapomnieć o tak ważnym wydarzeniu, jakim jest przysłowiowa „osiemnastka”. To moment, na który czeka niemal każdy nastolatek, a jego obchody nierzadko porównywane są do mini przyjęć weselnych czy studniówek. Jaki mamy pomysl na prezent na urodziny, które oznaczają wkroczenie w dorosłość? Na rynku dostępnych jest wiele zabawnych gadżetów na 18. urodziny – np.:

· poduszek w formie dowodu osobistego;

· pierwszych kufli do piwa z życzeniami;

· certyfikatów 18-latka;

· gier planszowych na osiemnastkę;

· koszulek z zabawnym nadrukiem.

Każdy taki upominek jeszcze długo przypomina solenizantom o ich wielkim dniu. Osiemnaste urodziny to także idealna okazja, aby umożliwić solenizantowi lub solenizantce rozwój największej pasji. Dla amatora lub amatorki fotografii doskonałym wyborem okaże się aparat fotograficzny lub voucher na profesjonalny kurs fotografii. Jeśli natomiast świeżo upieczona 18-latka lub 18-latek nie stronią od ekstremalnych przeżyć, możesz zdecydować się na voucher na lot paralotnią czy karnet na strzelnicę. Świetnym pomysłem na 18. urodziny okaże się też bon na część kursu na prawo jazdy – o ile solenizant bądź solenizantka planuje w najbliższym czasie taki krok.

Wspomniane wyżej propozycje mogą się okazać naprawdę fajnymi prezentami na urodziny – bez względu na wiek, płeć czy zainteresowania. Jeśli nie masz pojęcia, czym obdarować bliską Ci osobę w jej kolejne święto, ten artykuł powinien pomóc Ci w ostatecznym wyborze. Zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepach online, czekają na Ciebie setki upominków, które zdadzą egzamin na piątkę z plusem. Pozostało więc tylko wybrać odpowiedni upominek, wręczyć go solenizantowi i… obserwować, jak na jego twarzy pojawia się uśmiech!