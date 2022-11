Jak wynika z badania „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” firmy Dailyfruits, w ciągu ostatnich dwóch lat 46% badanych pracowników zmieniło sposób odżywiania się. Mniej niż połowa robiło to pod okiem dietetyka bądź lekarza. Ponad połowa respondentów podejmowała próby zmiany na własną rękę, co jak się okazało, wiązało się z niższą skutecznością w grupie szczególnie potrzebującej. Obecność dietetyka w procesie zmiany nawyków żywieniowych w grupie osób z nadwagą i otyłością zwiększyła skuteczność o połowę. Osoby z nadwagą, podejmujący interwencje żywieniowe na własną rękę osiągały zdecydowany efekt w 32% przypadkach, a pod opieką dietetyka zdecydowaną skuteczność deklarowało już 48% będących na diecie respondentów.

Dobrą wiadomością jest fakt, że to nie chęć zmniejszenia masy ciała była głównym powodem przejścia na dietę. Na pierwszym miejscu jednak Polacy stawiają zdrowie i dobre samopoczucie. To główny powód zmiany diety dla ponad 90% ankietowanych. Blisko połowa respondentów wśród innych powodów zmian w swoim jadłospisie wskazała chęć poprawy wyników badań, wspomaganie swoich treningów czy chęć oczyszczenia organizmu. Nie da się ukryć, że złe samopoczucie to jeden z głównych powodów zaburzonej efektywności, a skutkiem ubocznym tych zmian będzie również normalizacja masy ciała. 1/3 ankietowanych wprowadziła dietę w odpowiedzi na rekomendacje lekarza lub dietetyka. Co piąty pracownik zdecydował się na inny sposób odżywiania zachęcony przez rodzinę i znajomych, ze względu na światopogląd (najczęściej rezygnacja z produktów mięsnych), a także ze względu na zmiany rytmu dnia i organizacji pracy.

- To, czy zmiana nawyków żywieniowych okazała się skuteczna, było uzależnione od wielu czynników, niemniej wsparcie dietetyka w każdej grupie zwiększało szanse na sukces. Ogółem 49% osób, które podjęły dietę po poradzie u dietetyka zdecydowanie osiągnęło swój rezultat. Wśród wszystkich osób wprowadzających zmiany na własną rękę z efektów zmian było zadowolonych 41% – mówi Magdalena Kartasińska-Kwaśnik, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Częściej na zmianę sposobu odżywiania decydowały się kobiety niż mężczyźni. Niemal połowa ankietowanych kobiet (49%) zdecydowała się na taki krok w ciągu 2 ostatnich lat. Chociaż niemal połowa polskich pracowników chciała zmienić swoje nawyki żywieniowe, tylko nieliczni zwrócili się po pomoc dietetyka. Z usług dietetycznych skorzystało 21% wszystkich ankietowanych (w tym 25% kobiet i 17% mężczyzn). Wsparcie dietetyka okazało się skuteczniejsze u mężczyzn niż u kobiet. Bez porad dietetyka 40% kobiet zdecydowanie osiągnęło swój cel. W grupie pań korzystających z profesjonalnych porad dietetycznych zdecydowany sukces osiągnęło 48% kobiet. W przypadku mężczyzn 42% osiągnęło swoje cele samodzielnie. Ze wsparciem dietetyka 55%. Osiągnięcie założonych celów było zdecydowanie trudniejsze dla osób z nadwagą i otyłością. W tej grupie tylko 32% ankietowanych osiągnęło zakładany rezultat bez porady u dietetyka. Po poradzie u dietetyka 48% osób z nadwagą i otyłością osiągnęło swój cel.

Druga edycja badania „Żywieniowe nawyki pracujący Polaków 2022” została zrealizowana przez firmę Dailyfruits we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera na próbie 1091 respondentów.