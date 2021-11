Jest to także czas porządkowania nie tylko swojego domu, ale także relacji z bliskimi. Dla niektórych z nas to upragniony czas wyjazdu czy urlopu w wymarzonym miejscu. Nie ważne, pod jaką odpowiedzią możemy się podpisać. Ważne by był to dla nas wszystkich szczęśliwy i pogodny czas. Dla tradycjonalistów, którzy kochają wszelkie bożonarodzeniowe zwyczaje to czas magiczny. Wypełniony świątecznymi porządkami, pieczeniem tradycyjnych pierniczków, przygotowywaniem świątecznych upominków. Jak co roku zastanawiasz się jak zrobić dekoracje na święta Bożego Narodzenia? Co zmienić, by mój dom wyglądał wyjątkowo i stwarzał niesamowity świąteczny klimat? Postaram się podrzucić kilka pomysłów na najciekawsze dekoracje bożonarodzeniowe.

Reklama

Wykorzystaj to, co masz

To pierwsza zasada przygotowania świątecznych dekoracji. Nie sztuką jest kupić gotowy produkt i postawić go jako dekoracje. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by tak uczynić. Gwarantuję Ci, że o wiele więcej radości przyniesie własnoręczna praca. By tego dokonać, nie potrzebujesz ogromnej ilości akcesoria. Jak się do tego przygotować? Zacznij od odszukania wszystkich dekoracji zgromadzonych do tej pory. Sprawdź, co jesteś jeszcze w stanie wykorzystać, a co możesz komuś oddać lub wymienić. Być może wiele rzeczy nada się do przeróbki lub ponownego wykorzystania. W ten sposób zaoszczędzisz nie tylko miejsce w szafie, ale także zawartość swojego portfela.

Poszukaj inspiracji

Internet aż huczy od świątecznych inspiracji, dekoracji i aranżacji. Pytanie, czy tylko tam znajdziesz natchnienie do stworzenia wymarzonych dekoracji? Oczywiście, że nie. Możesz je odnaleźć wszędzie! Na spacerze w lesie, na witrynie sklepowej, a może podczas wizyty w kwiaciarni? Wystarczy tylko rozbudzić wyobraźnie i dać się ponieść świątecznej magii.

Dekoracje na święta bożego narodzenia do zrobienia

Powinnaś już mieć za sobą wstępną selekcję artykułów do dekoracji oraz wyszukaną inspirację. Zatem możemy przystąpić do najprzyjemniejszej części zadania. Czas na realizację marzeń! Jeśli brakuje Ci potrzebnych elementów, wybierz się do sklepu. Znajdziesz tam wszystko, czego potrzebujesz.

Najpiękniejsze dekoracje to te, stworzone z serca. Nawet jeśli nie jesteś duszą artysty, to pamiętaj, że liczą się chęci. Dekoracje możesz wykonać nie tylko w domu, ale także przed domem. W otuleniu śniegu nadadzą jeszcze piękniejszy klimat. Do ich wykonania może wykorzystać naturalne elementy znalezione np. w lesie. Może być to kora dębu czy sosny, zielone gałęzi świerku czy sosny. Świetnie sprawdzą się także szyszki czy gałązki drzew. Dzięki takim rozwiązaniom w ekonomicznym trybie stworzysz coś pięknego. A co z tego wyczarować? Pomysły już poniżej.

Dekoracje bożonarodzeniowe na okno

Świetną dekoracją, która pięknie ozdobi okno każdego domu to wisząca girlanda z lampek. Do jej stworzenia potrzeba kawałka prostej gałęzi, sznurka i wiszących lampek. Wystarczy przymocować lampki do gałęzi, a następnie zawiesić wszystko w okiennej futrynie. Kiedy zapadnie zmrok będzie pięknie rozświetlać swoim blaskiem. Jeśli chcesz to śmiało umieść na niej także zwisające gałązki świerku czy jodły. Nie tylko będzie pięknie pachniało w całym domu. Doda to całości uroku i nada świąteczny klimat.

Na drewnianym kijku możesz także zawiesić malutkie bombki, ozdoby z drewna czy mini lampiony. Najlepiej, jeśli rozmieścisz je niesymetrycznie i na różnej wysokości. Będą się pięknie prezentowały w oknie przez cały dzień.

Zastanawiasz się nadal jak zrobić dekoracje na święta bożego narodzenia? Pomyśl o świątecznym wianku. Można go z łatwością zrobić z artykułów znalezionych w lesie. DO ozdoby mogą posłużyć znalezione wcześniej bombki lub małe ozdoby. Tak wykonany wianek możesz zawiesić na drzwiach wejściowych do domu. Wybierając mniejszy gabaryt, możesz go wykorzystać jako dekoracja bożonarodzeniowa na okno. Gwarantuje, że oba rozwiązania przyniosą zachwyt w oczach przechodniów.

Dekoracje bożonarodzeniowe na stół

Obowiązkową dekoracją bożonarodzeniową na stół jest stroik. Do jego wykonania świetnie sprawdzi się gąbka florystyczna i doniczka lub szklane naczynie. Do dekoracji możesz użyć zielonych gałązek, szyszki, mini bombki i światełka na baterie. Jeśli nie masz bombek w wybranej kolorystyce, zmień ich kolor sprayem. Pamiętaj, by zrobić, to zanim nałożysz je na stroik. Dzięki temu każdy element dekoracji możesz dostosować do wymarzonej koncepcji.

Pięknie sprawdzi się także dekoracja bożonarodzeniowa w szkle. Kwiaciarnie aż prześcigają się w sprzedaży gotowego produktu. Jednak z łatwością możesz to wykonać jako dekoracja na święta diy. Do jej wykonania posłuży Ci duży słoik, piasek lub gruba kasza. Nie zapomnij o elementach dekoracyjnych z lasu. Możesz także zakupić dużą świeczkę lub malutki lampion. Na dnie słoika umieść piasek lub kaszę. Ustaw na tym świeczkę lub lampion. Dookoła porozkładaj zielone elementy i pozostałe dekoracje. Efekt zaskoczenia gwarantowany! Taka dekoracja bożonarodzeniowa w szkle może także posłużyć jako upominek świąteczny. Obdarowana osoba z pewnością będzie zachwycona tak oryginalnym prezentem.

Dekoracje bożonarodzeniowe przed domem

Jeśli masz do dyspozycji kawałek miejsca przed domem to czas na jego wykorzystanie. Wejście do domu możesz przyozdobić po raz kolejny dekoracją na święta diy. Wciąż trzymamy się zasady, że własne dekoracje cieszą bardziej niż te zakupione. Czy słyszałaś o postaciach skrzatów, czy krasnali wykonanych z leśnych elementów? To bardzo prosta i zarazem unikatowa dekoracja. Do jej wykonania potrzeba grubszy pień drzewa, prosty kij i sporo zielonych gałązek. Umocuj pionowo kijek na pniu. Potem układaj po kolei gałązki na kształt choinki. Umocuj je za pomocą sznurka. Na sam czubek załóż czapkę świętego Mikołaja. A teraz zamknij oczy i wyobraź sonie jak pięknie będą zdobić Twój dom.

Standardową dekoracją bożonarodzeniową przed domem są światełka. Rozmieszczone w różnym kształcie, na różnych elementach tworzą niesamowite efekty. Wystarczy tylko puścić wodze wyobraźni i przystąpić do działania. Możesz ozdobić światełkami cały dom lub tylko jego część. Najważniejsze by akcent świąteczny był widoczny i sprawiał radość wszystkim oglądającym.

Dekoracje ceramiczne na święta

Jeśli szukasz unikatowych produktów dekoracyjnych to postaw na dekoracje ceramiczne na święta. W tej kategorii znajdziesz nie tylko piękną zastawę stołową. Świąteczne kubeczki na długie zimowe wieczory to świetna opcja do zakupu. A może uroczy ceramiczny lampion w kształcie renifera lub gwiazdorka? To również śliczne figurki do postawienia o różnych kształtach i wymiarach. Same w sobie będą stanowić śliczną dekorację. Można je ustawić pod choinką, obok girlandy w oknie czy na wigilijnym stole. Świetnie sprawdzą się także jako prezent pod choinkę. To także dobra opcja do osób poszukujących prezentu na mikołajki. A jeśli szukasz ceramicznych inspiracji to koniecznie zajrzyj na stronę congee.pl. Znajdziesz tam mnóstwo świątecznych opcji, nie tylko na upominek!