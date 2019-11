Black Friday nierozerwalnie związany jest z amerykańskim Świętem Dziękczynienia, a to oznacza, że zawsze przypada na jeden z ostatnich piątków listopada. To dość niefortunny termin, bo w czasie największych przecen większość konsumentów zapomniała już o wypłacie z poprzedniego miesiąca, a do następnej zostało jeszcze kilka dni. Do Black Friday trzeba się zatem przygotować, odkładając pieniądze zawczasu, lub skorzystać z płatności odroczonej. Opcję „kup teraz, zapłać później” udostępniła między innymi marka WITTCHEN. Jak działa ta możliwość?

PayPo, czyli kup teraz i zapłać później – dostępne w sklepie WITTCHEN

Od niedawna w sklepie internetowym WITTCHEN udostępniono nową metodę płatności PayPo, którą opisowo nazywa się „kup teraz, zapłać później”. Na czym polega? Klient może wybrać dowolny produkt z oferty sklepu i odroczyć płatność. Wówczas zakupiony towar otrzyma od razu, jakby zapłacił od ręki, ale faktycznie zapłaci za niego w ciągu 30 dni od chwili transakcji. Bardzo ważne dla wszystkich zainteresowanych tą formą płatności jest to, że finalna cena nie wzrośnie – należy zapłacić dokładnie tyle, ile kosztuje produkt w koszyku. W sytuacji, gdy z różnych przyczyn nie uda się zapłacić w ciągu ustalonych 30 dni, płatność zostaje rozłożona na cztery raty, wówczas trzeba się liczyć jednak z naliczeniem odsetek od wartości zakupionych produktów.

Zestaw walizek WITTCHEN z ABS-u – kup teraz, zapłać później. https://www.wittchen.com/zestaw-walizek,p7033633#883034 / Materiały prasowe

Dlaczego warto skorzystać z odroczonej płatności?

Odroczona płatność to rozwiązanie idealne dla osób, które znajdą wymarzony produkt w wyjątkowo atrakcyjnej cenie, ale aktualnie nie mają możliwości zakupu. Promocja niebawem się skończy, ale dzięki PayPo, zamiast obejść się smakiem, można kupić produkt i zapłacić za niego później – bez dodatkowych kosztów. Miłośnicy zakupów internetowych docenią z pewnością również, że przy wyborze odroczonej płatności, mogą cieszyć się wszystkimi przywilejami zakupów na odległość. Chodzi przede wszystkim o możliwość zwrotu towaru – wówczas z kwoty odroczonej płatności zostanie odjęta wartość oddanych produktów. Płaci się zawsze za to, co faktycznie się kupiło. PayPo można również w niektórych okolicznościach traktować jako możliwość zakup na wygodne, krótkie raty.

Elegancka skórzana torba na laptopa marki WITTCHEN – do kupienia z odroczoną płatnością. https://www.wittchen.com/torba-na-laptopa,p1212799#885422 / Materiały prasowe

Odroczona płatność w sklepie WITTCHEN – procedura zakupu

Bardzo istotną zaletą opcji „kup teraz, zapłać później” jest maksymalnie uproszczona procedura realizacji zamówienia. W sklepie WITTCHEN wygląda to w sposób następujący: po dodaniu produktów do koszyka należy podać wszystkie dane, które są niezbędne podczas standardowych zakupów, a przy wyborze metody płatności wskazać odroczoną płatność – PayPo. Następnie należy wypełnić jeden krótki formularz i gotowe! Całość nie zajmuje więcej czasu, ani nie jest bardziej skomplikowana od zakupów, za które płaci się elektronicznym przelewem czy jakąkolwiek inną formą zapłaty. PayGo można uznać za pewną formę kredytu, ale z formalnościami ograniczonymi do niezbędnego minimum.

Zakupy z odroczoną płatnością w sklepie WITTCHEN – poznaj ofertę

W sklepie WITTCHEN z odroczoną płatnością możliwy jest zakup całego asortymentu. To oznacza, że dostępne są walizki, z których marka ta słynie najbardziej. Można wybierać różne rozmiary – od małych walizek kabinowych, po duże walizki o pojemności nawet około 100 litrów. Warto zwrócić uwagę na szeroki wybór surowców, z których wykonano walizki – są to tworzywa sztuczne (ABS, polipropylen, poliwęglan), jak i włókna syntetyczne. Warto jednak pamiętać o tym, że WITTCHEN to nie tylko walizki, ale również szeroki wybór wysokiej jakości galanterii skórzanej, ekskluzywnej odzieży zarówno damskiej, jak i męskiej, eleganckiego obuwia, a także licznych dodatków.

Kup teraz, zapłać później – idealny sposób na Black Friday

Skórzany portfel WITTCHEN z podszewką anty-RFID chroniącą karty płatnicze. https://www.wittchen.com/torebkadamska,p7132898#890571 / Materiały prasowe

Odroczona płatność to idealny pomysł na zakupy w Black Friday. Z ofertą sklepu WITTCHEN na dzień wielkich wyprzedaży można zapoznać się pod tym linkiem: https://www.wittchen.com/black-friday. Końcówka miesiąca to nigdy nie jest dobry czas na duże zakupy i właśnie z tego powodu wielu klientom uciekają najlepsze promocje w „czarny piątek”. Dzięki opcji „kup teraz, zapłać później” wszystkie najkorzystniejsze oferty będą dostępne na wyciągnięcie ręki!