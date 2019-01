Living Coral – kolor roku 2019 według Pantone

Na początku grudnia Pantone ogłosił następcę Ultra Violet. Kolorem 2019 roku został Living Coral – zupełne przeciwieństwo Ultra Violet. To złoto-koralowy, ciepły, intensywny odcień, od którego już na pierwszy rzut oka emanuje optymizm i pozytywna energia. Wybór, tradycyjnie, nie był przypadkowy. Za pośrednictwem tego wyjątkowego odcienia, Pantone chciał zwrócić uwagę na ochronę środowiska, która obecnie zajmuje bardzo ważne miejsce w debacie społecznej. Living Coral to odcień, który ma za zadanie skłaniać do myślenia o rafach koralowych. To jedne z najstarszych ekosystemów na Ziemi, w których żyje i znajduje jedzenie ogromna ilość morskich gatunków.

Kolor 2019 roku – optymistyczny i ciepły

Living Coral to delikatny, a jednocześnie energetyzujący odcień. Jego ciepła i naturalna barwa jest utożsamiana z afirmacją życia i ma symbolizować niewymuszony optymizm oraz radosną eksplorację nowych dziedzin życia. Zwrócenie uwagi na problem ochrony raf koralowych to niejedyny powód, dla którego Living Coral został najważniejszym odcieniem 2019 roku. Pantone zwrócił również uwagę na coraz większy wpływ mediów społecznościowych oraz nowoczesnych technologii na codzienne życie. Ten optymistyczny odcień będzie pojawiał się nie tylko w modzie czy designie, ale też w internecie, na portalach społecznościowych, które od kilku lat stanowią jeden z najistotniejszych elementów codziennej rzeczywistości.

Galanteria skórzana w kolorze 2019 roku

Modna galanteria skórzana, taka, jak dostępna w tym sklepie: https://www.wittchen.com/galanteria/portfele, powinna być koniecznie utrzymana w kolorze, który będzie hitem wśród odcieni w 2019 roku. Portfele, teczki, paski, breloki czy etui na wizytówki w kolorze Living Coral to obowiązkowe elementy garderoby każdej modnej kobiety i stylowego mężczyzny. Po które dodatki warto sięgnąć, by stworzyć oryginalną stylizację z modnymi elementami?

Pasek ze srebrną klamrą

Niebanalna faktura oraz oryginalny kolor – to cechy, które warto brać pod uwagę, wybierając modny pasek na nadchodzący sezon. Prezentowany model jest utrzymany w ciemnokoralowym odcieniu i wykonany ze skóry naturalnej. Na powierzchni materiału zostały wytłoczone charakterystyczne fale, które sprawiają, że pasek zyskał nowoczesny charakter. Całość doskonale uzupełnia srebrna, owalna klamra, która dodaje paskowi elegancji. Niebanalna faktura skóry, subtelna w formie klamra oraz koralowy odcień to idealne zestawienie, które doda szyku każdej stylizacji.

Pojemny portfel

Starannie wykonany ze skóry portfel to inwestycja na lata. Prezentowany model został uszyty ze specjalnie garbowanej skóry naturalnej typu Saffiano. Jest minimalistyczny w formie – zdobi go jedynie metalowa blaszka z herbem i logo firmy w eleganckim odcieniu starego złota. Całość, utrzymana w modnym kolorze Living Coral, będzie stanowiła stylowy dodatek do codziennych, ale też eleganckich zestawów. Portfel jest nie tylko modny, ale też praktyczny. Znalazła się w nim zamykana na suwak kieszonka na bilon, dwie kieszenie przeznaczone na banknoty oraz liczne miejsca na karty kredytowe.

Etui na wizytówki

Galanteria skórzana to nie tylko portfele, rękawiczki czy teczki, ale też inne akcesoria, jak chociażby etui na wizytówki. Ręcznie wykonany ze skóry licowej model, utrzymany w modnym, koralowym odcieniu, będzie zarazem praktycznym i efektownym dodatkiem do biznesowej garderoby. Materiał okazale się prezentuje nie tylko dzięki wyjątkowemu odcieniowi, ale też za sprawą specjalnej struktury, przypominającej miniaturowe kamyczki. Taka faktura jest nie tylko ozdobna, ale też odporna na zarysowania. Etui na wizytówki jest eleganckie i praktyczne – duża ilość przegródek pozwala utrzymać wizytówki w należytym porządku.

Puszysty brelok

Futrzane breloki robiły furorę już w ubiegłym sezonie. Elegantki nosiły je przypięte do kluczy, torebek, plecaków, a nawet szlufek w spodniach. W nadchodzących miesiącach również warto zaopatrzyć się w puszysty brelok, koniecznie w najmodniejszym kolorze. Idealna propozycja to puszysty pompon, uszyty z naturalnego futra królika. Oryginalności dodaje mu połączenie dwóch kolorów: jaskrawego koralowego i intensywnego burgundu. Taki dodatek bez trudu uatrakcyjni każdą, nawet najbardziej stonowaną stylizację.

Living Coral to kolor 2019 roku według Pantone. Żeby modnie prezentować się w najbliższych miesiącach, warto zaopatrzyć się w galanterię skórzaną utrzymaną w tym odcieniu. Portfele, etui na wizytówki, paski, teczki oraz breloki w efektownym, koralowym odcieniu, będą znakomitym uzupełnieniem każdego modowego zestawu.