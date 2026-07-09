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Od czego zacząć przygodę z dzierganiem? Spróbuj, może to będzie Twoje ulubione hobby

Magda Kolskaredaktorka, pasjonatka rękodzieła, miłośniczka literatury i sztuki
dzisiaj, 16:42
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Jak zacząć robić na drutach? Praktyczny poradnik dla początkujących, nowe hobby
Jak zacząć robić na drutach? Praktyczny poradnik dla początkujących, nowe hobby/Shutterstock
Dobra wiadomość jest taka, że do rozpoczęcia przygody z robieniem na drutach nie potrzeba ani dużych wydatków, ani specjalnych umiejętności. W przeciwieństwie do wielu innych hobby wystarczy kilka podstawowych akcesoriów, odrobina cierpliwości i chęć nauczenia się kilku prostych ruchów. Pierwsze efekty można zobaczyć już po kilkudziesięciu minutach ćwiczeń.

Jakie druty wybrać na początek nowego hobby?

Osoby początkujące często popełniają ten sam błąd – kupują najtańszy zestaw kilkunastu par drutów albo przeciwnie, inwestują w profesjonalne akcesoria, których możliwości i tak jeszcze długo nie wykorzystają.

Na start najlepiej sprawdzą się proste druty o grubości 4–5 mm. Taki rozmiar jest wygodny do nauki, oczka są dobrze widoczne, a robótka szybko rośnie. Wielu instruktorów poleca również druty drewniane lub bambusowe, ponieważ włóczka nie ślizga się po nich tak łatwo jak po metalowych, dzięki czemu łatwiej kontrolować pracę.

Włóczka ma znaczenie

Na pierwszą robótkę warto wybrać jasną, średnio grubą włóczkę. Ciemne kolory – granat, czerń czy butelkowa zieleń – wyglądają efektownie, ale znacznie utrudniają dostrzeżenie oczek, co może zniechęcić już na samym początku.

Dobrym wyborem będą włóczki z domieszką akrylu lub wełny, które są miękkie, wytrzymałe i wybaczają drobne błędy. Lepiej unikać bardzo puszystych, włochatych czy fantazyjnych przędz – pięknie wyglądają na gotowych projektach, ale początkującym utrudniają naukę.

Co jeszcze warto mieć pod ręką, by zacząć nowe hobby?

Lista akcesoriów jest naprawdę krótka:

  • niewielkie nożyczki,
  • igłę dziewiarską do chowania nitek,
  • centymetr krawiecki,
  • kilka znaczników oczek (lub zwykłe agrafki),
  • materiałową torbę lub koszyk, w którym robótka będzie zawsze gotowa do zabrania.

To wszystko zmieści się w niewielkiej torebce czy plecaku, dlatego dziergać można praktycznie wszędzie – na tarasie, w pociągu, podczas urlopu czy wieczorem przed telewizorem.

Pierwszy projekt? Im prostszy, tym lepiej

Największą pułapką początkujących jest ambitny plan wydziergania swetra po obejrzeniu kilku inspirujących zdjęć w mediach społecznościowych. Znacznie lepiej zacząć od czegoś prostego. Idealnym pierwszym projektem będzie prosty szalik lub opaska na głowę. Takie prace pozwalają spokojnie opanować nabieranie oczek, oczka prawe i lewe oraz zamykanie robótki – czyli trzy podstawowe umiejętności, na których opiera się większość bardziej zaawansowanych wzorów. Pamiętaj, potraktuj to jako hobby i czerp z niego przyjemność.

Nie zrażaj się pierwszymi błędami

Każdy, kto dziś tworzy misternie wykonane swetry czy kardigany, kiedyś zgubił oczko, pomylił liczbę rzędów albo musiał spruć połowę robótki. To zupełnie normalna część nauki.

Co ciekawe, doświadczeni dziewiarze często powtarzają, że prucie jest równie ważną umiejętnością jak samo dzierganie. Pozwala poprawić błędy, uczy cierpliwości i pokazuje, że nie trzeba dążyć do perfekcji od pierwszego podejścia.

Dzierganie to hobby, które rośnie razem z nami

Po pierwszym szaliku zwykle przychodzi ochota na czapkę, potem rękawiczki, sweter czy koc. Z czasem zmienia się również podejście do zakupów – zamiast kolejnej gotowej rzeczy z sieciówki wiele osób zaczyna myśleć: „A może zrobię to sama?”.

I właśnie w tym tkwi fenomen dziergania. To nie tylko sposób na stworzenie własnych, niepowtarzalnych ubrań czy dodatków, ale także hobby, które uczy cierpliwości, daje satysfakcję i pozwala zwolnić tempo w świecie, który nieustannie każe nam się spieszyć. Być może dlatego dla wielu osób pierwsza para drutów okazuje się początkiem pasji na długie lata.

Już niedługo pokażę Ci krok po kroku jak zrobić prosty szalik. Zdążysz go zrobić przed zimą!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: hobbyrękodziełowełna
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