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Spacer interwałowy - prosty sposób na lepszą kondycję i odchudzanie. Na czym polega japoński marsz?

Ewa Kranz
Ewa KranzAutorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
dzisiaj, 19:49
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bieganie sport aktywność fizyczna kobieta mężczyzna
Spacer interwałowy - prosty sposób na lepszą kondycję i odchudzanie. Na czym polega japoński marsz?/ShutterStock
Coraz więcej osób szuka skutecznej formy aktywności, która nie obciąża stawów i nie wymaga intensywnego treningu. Odpowiedzią może być spacer interwałowy, znany również jako japoński marsz. Ta metoda łączy szybkie i wolne tempo chodzenia, poprawia kondycję, wspiera zdrowie serca i może być dobrym wsparciem w procesie odchudzania.

Spacer interwałowy - zasady treningu krok po kroku

Spacer interwałowy opiera się na naprzemiennym marszu w szybszym i wolniejszym tempie. Klasyczna wersja, określana jako japoński marsz, polega na wykonywaniu trwających po trzy minuty odcinków energicznego marszu oraz trzech minut spokojnego spaceru. Cały trening powinien trwać około 30 minut i być wykonywany cztery razy w tygodniu. W czasie szybszych odcinków tempo powinno być na tyle intensywne, aby oddech przyspieszył, ale nadal możliwe było prowadzenie rozmowy. Wolniejsze fragmenty służą regeneracji przed kolejnym wysiłkiem.

Trening interwałowy od lat uznawany jest za jedną z najefektywniejszych metod poprawy wydolności organizmu. Naprzemienne zmiany intensywności pobudzają układ krążenia do adaptacji, poprawiają pracę serca oraz zwiększają wydolność tlenową. Badania nad japońskim marszem wykazały, że regularnie trenujące osoby poprawiały ciśnienie tętnicze, wzmacniały mięśnie nóg oraz osiągały lepszą kondycję niż osoby spacerujące wyłącznie w jednostajnym tempie.

Czy spacer interwałowy pomaga schudnąć

Choć spacer interwałowy zwiększa wydatek energetyczny i pozwala spalić więcej kalorii niż zwykły spacer, sam trening nie gwarantuje utraty kilogramów. Kluczowe znaczenie ma odpowiednio zbilansowana dieta oraz utrzymanie deficytu kalorycznego. Aktywność fizyczna wspiera proces odchudzania, poprawia metabolizm i pomaga zachować masę mięśniową, jednak największy wpływ na redukcję masy ciała ma sposób odżywiania. Częstym błędem jest nagradzanie się dodatkowymi przekąskami po treningu, co niweluje uzyskany efekt.

Spacer interwałowy sprawdzi się przede wszystkim u osób, które chcą zwiększyć codzienną aktywność. To dobre rozwiązanie dla osób prowadzących siedzący tryb życia, wracających do regularnych ćwiczeń lub szukających łagodniejszej formy treningu. Osoby z dużą nadwagą lub chorobami układu krążenia powinny najpierw stopniowo budować kondycję poprzez zwykłe spacery, jazdę na rowerze czy pływanie, a dopiero później wprowadzać bardziej intensywne interwały.

Najczęstsze błędy podczas spacerów interwałowych

Podczas treningu warto zwrócić uwagę na technikę marszu. Jednym z najczęstszych błędów jest stawianie zbyt długich kroków, które zwiększają obciążenie mięśni i stawów. Znacznie lepiej sprawdzają się krótsze, szybsze kroki oraz naturalna praca ramion. Istotne jest również odpowiednie oddychanie. W fazie regeneracji warto świadomie wydłużać wydech, co ułatwia uspokojenie organizmu i przygotowanie do kolejnego intensywniejszego odcinka. Eksperci odradzają także chodzenie z dodatkowymi ciężarkami. Zwiększają one spalanie kalorii jedynie w niewielkim stopniu, natomiast mogą znacząco podnieść ryzyko przeciążenia stawów i mięśni.

Największym wyzwaniem nie jest sam trening, lecz systematyczność. Pomaga planowanie spacerów w kalendarzu tak samo jak innych ważnych obowiązków. Warto ćwiczyć z partnerem, rodziną lub znajomymi, ponieważ wspólna aktywność zwiększa motywację. Specjaliści przypominają również, że liczy się każdy ruch. Regularne spacery, wybieranie schodów zamiast windy czy wysiadanie z autobusu przystanek wcześniej budują codzienną dawkę aktywności i korzystnie wpływają na zdrowie.

Spacer interwałowy nie musi być jedynie etapem przed rozpoczęciem biegania. Dla wielu osób może stać się prostym, skutecznym i bezpiecznym sposobem na poprawę kondycji, lepsze samopoczucie oraz zdrowszy styl życia.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: spacermarsztrening interwałowy
Ewa Kranz
Ewa Kranz

Autorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia, dobrego samopoczucia i stylu życia. Tworzy teksty, które mają na celu nie tylko zaciekawić, ale też pomóc Czytelnikom lepiej dbać o siebie - bez nadmiaru medycznego żargonu, za to z naciskiem na rzetelność i prosty przekaz.

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