Festiwal Zakupów – skandynawska filozofia zakupów na Black Friday

W duchu filozofii DUKA, w której to kuchnia i domowa przestrzeń stanowią centrum życia, tegoroczna akcja podkreśla świadome kupowanie rzeczy pięknych, funkcjonalnych i trwałych. DUKA stawia na jakość i ponadczasowy design – w kontraście do gorączkowego, impulsywnego Black Friday. Dzięki 30% rabatowi na wszystko, klienci mogą zainwestować w jakość, która zostanie z nimi na lata.

Dla wielu klientów Festiwal Zakupów będzie także dobrym momentem, by przygotować się do obdarowywania najbliższych. Skandynawska estetyka, z której słynie DUKA, łączy prostotę, jakość i subtelną elegancję, dzięki czemu produkty marki świetnie sprawdzają się jako prezenty – użyteczne i ponadczasowe.

Największy rabat w roku – inwestycja w jakość życia

Wyróżnikiem tegorocznej akcji nie jest wyłącznie jej skala, ale również fakt, że rabat obejmuje wszystkie produkty – bez wyjątku. To odpowiedź na potrzeby klientów, którzy coraz częściej poszukują jakościowych rozwiązań do domu, traktując je jako długoterminową inwestycję.

Polskie firmy ruszają na podbój Europy. Amazon jako brama do eksportu.

Oferta DUKA obejmuje zarówno porcelanę i szkło, jak i naczynia kuchenne, tekstylia, dekoracje oraz zapachy do wnętrz. Dzięki promocji każdy może pozwolić sobie na wprowadzenie do swojej codzienności elementów z wyższej półki – trwałych, wykonanych z dbałością o szczegół i zgodnych z estetyką, która nie zmienia się wraz z sezonami.

Festiwal zakupów w DUKA – cały asortyment tańszy aż o 30%! Festiwal zakupów w DUKA – cały asortyment tańszy aż o 30%! / Materiały prasowe

Jadalnia – serce świątecznych spotkań

W okresie przedświątecznym jadalnia staje się miejscem, wokół którego kręci się codzienność. Dlatego Festiwal Zakupów otwiera możliwość skompletowania zastawy i akcesoriów, które pozwolą stworzyć atmosferę hygge. Kolekcja FESTLIG wprowadza do wnętrza subtelne świąteczne motywy, łącząc tradycję z nowoczesnym wzornictwem. To talerze, kubki i dodatki, które pomagają zbudować ciepłą, rodzinną aurę w okresie świątecznym.

Osoby preferujące bardziej naturalne aranżacje docenią kolekcję Stacked Organic, wykonaną z kamionki i dostępną w trzech harmonijnych kolorach: piaskowym, turkusowym i bordowym. To zestaw, który wprowadza do jadalni spokój i elegancję. Uzupełnienie zastawy stołowej stanowią kieliszki Gustav i szkło Prism. Zostały wykonane z bezbarwnego, bezołowiowego szkła kryształowego i są idealne dla miłośników jakości i minimalistycznego designu.

Dopełnieniem funkcjonalności i skandynawskiej estetyki DUKA jest kolekcja obiadowa DUKA TIME. Zestaw ten, charakteryzujący się minimalistyczną, a zarazem subtelnie elegancką formą, stanowi idealną bazę dla każdego stołu – zarówno na co dzień, jak i podczas świątecznych spotkań. Kolekcja TIME, podobnie jak cały asortyment DUKA, jest symbolem trwałości i ponadczasowego wzornictwa, które nie ulega sezonowym modom. Inwestując w zastawę DUKA TIME w ramach Festiwalu Zakupów, klienci zyskują gwarancję jakości i designu, który przez lata będzie pięknym tłem rodzinnych posiłków.

Festiwal zakupów w DUKA – cały asortyment tańszy aż o 30%! Festiwal zakupów w DUKA – cały asortyment tańszy aż o 30%! / Materiały prasowe

Kuchnia – miejsce, które jednoczy i inspiruje

Kuchnia w filozofii DUKA pełni rolę centrum domu, dlatego marka od lat stawia na wyposażenie, które łączy wygodę z trwałością. Podczas Festiwalu Zakupów uwagę zwraca kompletna seria naczyń kuchennych GOTA COOK. To propozycja dla tych, którzy chcą wprowadzić do swojej kuchni profesjonalną jakość, bez rezygnacji z nowoczesnego wyglądu.

Festiwal zakupów w DUKA – cały asortyment tańszy aż o 30%! Festiwal zakupów w DUKA – cały asortyment tańszy aż o 30%! / Materiały prasowe

Seria GOTA COOK została zaprojektowana tak, by maksymalnie ułatwiać codzienne gotowanie. Wykonane z odlewanego aluminium garnki i patelnie równomiernie przewodzą ciepło, a powłoka GRANITEC minimalizuje ryzyko przywierania. Naczynia współpracują ze wszystkimi rodzajami kuchenek, a dzięki możliwości wygodnego czyszczenia w zmywarkach doskonale sprawdzają się w intensywnie użytkowanych kuchniach. To przykład produktu, który reprezentuje podejście „kup raz, używaj przez lata”.

Dekoracje – w sam raz na początek sezonu prezentowego

W DUKA Black Friday to jednocześnie start poszukiwań świątecznych upominków. Już w listopadzie można skompletować pełną listę prezentów – od drobnych dekoracji, przez tekstylia, aż po eleganckie zapachy do wnętrz.

Festiwal zakupów w DUKA – cały asortyment tańszy aż o 30%! Festiwal zakupów w DUKA – cały asortyment tańszy aż o 30%! / Materiały prasowe

Linia LILLIPUT to propozycja dla osób, które lubią wprowadzać do domu lekko humorystyczne akcenty: ozdobne figurki, wiszące dekoracje, urocze skarpety i lalki. Dla zwolenników bardziej tradycyjnego stylu świetnym wyborem będą dekoracyjne dziadki do orzechówDUKA LUCAS czy kolekcja NORALF ELF, inspirowana skandynawskimi elfami. Ofertę uzupełniają zapachy Moments, świece i dyfuzory z linii LAB, a także kolekcja Nuage de Cotton SANDSTEN i aromaty BERG – idealne na prezent dla miłośników nastrojowych wnętrz.

Dostępność

Z promocji można skorzystać w salonach DUKA w całej Polsce oraz w sklepie internetowym duka.com. Rabat 30% obowiązuje na cały asortyment przy zakupach za minimum 200 zł. Festiwal Zakupów potrwa do 1 grudnia.