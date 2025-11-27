Festiwal Zakupów – skandynawska filozofia zakupów na Black Friday

W duchu filozofii DUKA, w której to kuchnia i domowa przestrzeń stanowią centrum życia, tegoroczna akcja podkreśla świadome kupowanie rzeczy pięknych, funkcjonalnych i trwałych. DUKA stawia na jakość i ponadczasowy design – w kontraście do gorączkowego, impulsywnego Black Friday. Dzięki 30% rabatowi na wszystko, klienci mogą zainwestować w jakość, która zostanie z nimi na lata.

Dla wielu klientów Festiwal Zakupów będzie także dobrym momentem, by przygotować się do obdarowywania najbliższych. Skandynawska estetyka, z której słynie DUKA, łączy prostotę, jakość i subtelną elegancję, dzięki czemu produkty marki świetnie sprawdzają się jako prezenty – użyteczne i ponadczasowe.

Największy rabat w roku – inwestycja w jakość życia

Wyróżnikiem tegorocznej akcji nie jest wyłącznie jej skala, ale również fakt, że rabat obejmuje wszystkie produkty – bez wyjątku. To odpowiedź na potrzeby klientów, którzy coraz częściej poszukują jakościowych rozwiązań do domu, traktując je jako długoterminową inwestycję.

Oferta DUKA obejmuje zarówno porcelanę i szkło, jak i naczynia kuchenne, tekstylia, dekoracje oraz zapachy do wnętrz. Dzięki promocji każdy może pozwolić sobie na wprowadzenie do swojej codzienności elementów z wyższej półki – trwałych, wykonanych z dbałością o szczegół i zgodnych z estetyką, która nie zmienia się wraz z sezonami.

Jadalnia – serce świątecznych spotkań

W okresie przedświątecznym jadalnia staje się miejscem, wokół którego kręci się codzienność. Dlatego Festiwal Zakupów otwiera możliwość skompletowania zastawy i akcesoriów, które pozwolą stworzyć atmosferę hygge. Kolekcja FESTLIG wprowadza do wnętrza subtelne świąteczne motywy, łącząc tradycję z nowoczesnym wzornictwem. To talerze, kubki i dodatki, które pomagają zbudować ciepłą, rodzinną aurę w okresie świątecznym.

Osoby preferujące bardziej naturalne aranżacje docenią kolekcję Stacked Organic, wykonaną z kamionki i dostępną w trzech harmonijnych kolorach: piaskowym, turkusowym i bordowym. To zestaw, który wprowadza do jadalni spokój i elegancję. Uzupełnienie zastawy stołowej stanowią kieliszki Gustav i szkło Prism. Zostały wykonane z bezbarwnego, bezołowiowego szkła kryształowego i są idealne dla miłośników jakości i minimalistycznego designu.

Dopełnieniem funkcjonalności i skandynawskiej estetyki DUKA jest kolekcja obiadowa DUKA TIME. Zestaw ten, charakteryzujący się minimalistyczną, a zarazem subtelnie elegancką formą, stanowi idealną bazę dla każdego stołu – zarówno na co dzień, jak i podczas świątecznych spotkań. Kolekcja TIME, podobnie jak cały asortyment DUKA, jest symbolem trwałości i ponadczasowego wzornictwa, które nie ulega sezonowym modom. Inwestując w zastawę DUKA TIME w ramach Festiwalu Zakupów, klienci zyskują gwarancję jakości i designu, który przez lata będzie pięknym tłem rodzinnych posiłków.

Kuchnia – miejsce, które jednoczy i inspiruje

Kuchnia w filozofii DUKA pełni rolę centrum domu, dlatego marka od lat stawia na wyposażenie, które łączy wygodę z trwałością. Podczas Festiwalu Zakupów uwagę zwraca kompletna seria naczyń kuchennych GOTA COOK. To propozycja dla tych, którzy chcą wprowadzić do swojej kuchni profesjonalną jakość, bez rezygnacji z nowoczesnego wyglądu.

Seria GOTA COOK została zaprojektowana tak, by maksymalnie ułatwiać codzienne gotowanie. Wykonane z odlewanego aluminium garnki i patelnie równomiernie przewodzą ciepło, a powłoka GRANITEC minimalizuje ryzyko przywierania. Naczynia współpracują ze wszystkimi rodzajami kuchenek, a dzięki możliwości wygodnego czyszczenia w zmywarkach doskonale sprawdzają się w intensywnie użytkowanych kuchniach. To przykład produktu, który reprezentuje podejście „kup raz, używaj przez lata”.

Dekoracje – w sam raz na początek sezonu prezentowego

W DUKA Black Friday to jednocześnie start poszukiwań świątecznych upominków. Już w listopadzie można skompletować pełną listę prezentów – od drobnych dekoracji, przez tekstylia, aż po eleganckie zapachy do wnętrz.

Linia LILLIPUT to propozycja dla osób, które lubią wprowadzać do domu lekko humorystyczne akcenty: ozdobne figurki, wiszące dekoracje, urocze skarpety i lalki. Dla zwolenników bardziej tradycyjnego stylu świetnym wyborem będą dekoracyjne dziadki do orzechówDUKA LUCAS czy kolekcja NORALF ELF, inspirowana skandynawskimi elfami. Ofertę uzupełniają zapachy Moments, świece i dyfuzory z linii LAB, a także kolekcja Nuage de Cotton SANDSTEN i aromaty BERG – idealne na prezent dla miłośników nastrojowych wnętrz.

Dostępność

Z promocji można skorzystać w salonach DUKA w całej Polsce oraz w sklepie internetowym duka.com. Rabat 30% obowiązuje na cały asortyment przy zakupach za minimum 200 zł. Festiwal Zakupów potrwa do 1 grudnia.