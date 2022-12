Stylowi księżna Kate i książę William w USA. To pierwsza zagraniczna podróż pary po śmierci królowej Elżbiety. FOTO

Kate i William przebywają obecnie z trzydniową wizytą w Stanach Zjednoczonych. Książęca para przyleciała do Bostonu, aby w piątek wziąć udział w II edycji Earthshot Prize. Książę William jest pomysłodawcą tego wydarzenia, podczas którego nagradzane są osoby zaangażowane w działania na rzecz ochrony środowiska. Plan wizyty nie ogranicza się jednak tylko do uczestnictwa w gali. Para odbywa szereg mniej i bardziej oficjalnych spotkań. Mają zobaczyć się także z Joe Bidenem, ale szczegóły tego wydarzenia nie są jeszcze ustalone. Zobaczcie, jak prezentowali się Kate i William w różnych miejscach, do których już dotarli.

1/7 Księżna Catherine i książę William przybywają z wizytą do USA. następna Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję