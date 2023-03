„Fakt, że podróż odbyłaby się jeszcze przed koronacją, zaplanowaną na początek maja, był kolejnym dowodem na to, że Francja i Niemcy poświęcają jej uwagę. Byłaby wysoce symboliczna, pokazując ocieplenie stosunków z kontynentem po brexitowym ochłodzeniu” – dodaje dziennik.

Według byłego brytyjskiego ambasadora w Paryżu Petera Westmacotta Karol III bardzo czekał na tę wizytę. „Był już we Francji trzydzieści pięć razy oficjalnie i wiele razy w ramach prywatnych wizyt” – stwierdził dyplomata cytowany przez „Le Figaro”. Decyzję o odwołaniu podróży nazwał „bezprecedensową, choć nie do końca zaskakującą”.

„Niebezpieczeństwo polegało na tym, że będzie postrzegany jako zwolennik polityki emerytalnej Emmanuela Macrona” – ocenił Frank Prochaska z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Jak przypomina francuski dziennik, to nie pierwszy raz, kiedy wizyta brytyjskiego króla we Francji została przesunięta. Podobna sytuacja miała miejsce w 1938 r., kiedy do kraju miał przyjechać Jerzy VI. Jednak pięć dni przed planowanym wyjazdem pary królewskiej zmarła matka jego żony Elżbiety, późniejszej królowej matki, i wizyta została przesunięta o kilka tygodni.

Karol III wraz z małżonką Camillą miał przebywać we Francji od niedzieli do środy, skąd następnie miał udać się do Niemiec. (PAP)

