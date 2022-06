50 kontra 70! Królowa Letycja dawno nie miała tak mocnej stylowo konkurentki jak Jill Biden. FOTO

Pierwsza dama USA i królowa Hiszpanii spotkały się w poniedziałek w Madrycie. Jill Biden przybyła do Hiszpanii dwa dni wcześniej niż jej mąż, chwilę przed rozpoczęciem szczytu NATO. Panie spędzają razem wiele czasu, co daje fotografom okazję do wykonania starannej dokumentacji ich wizerunku. Zobaczcie, jak doskonale prezentowała się 71-letnia Jill obok 50-letniej Letycji uchodzącej za ikonę doskonałego stylu.

1/5 Królowa Letycja i Jill Biden podczas pierwszego spotkania w Madrycie. następna Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję