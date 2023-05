Wyjątkowo nieudana kreacja. Pierwsza dama Kolumbii poległa stylizacyjnie podczas wizyty w Hiszpanii [FOTO]

Spotykając się z królową Letycją, warto mieć na uwadze fakt, że doskonały gust i dbałość o stylizacyjne detale to jej znaki rozpoznawcze. Krótko mówiąc: będąc kobietą, przy niej naprawdę trzeba się postarać, aby dobrze wypaść. Oceniając stylizację Veroniki Alcocer, trzeba jednak powiedzieć wprost: bez względu na to, obok kogo by stanęła w asymetrycznej sukni, wyglądałaby źle…

1/4 Królowa Letycja i król Filip VI oraz prezydent Kolumbii Gustavo Petro i jego małżonka Veronica Alcocer. Spotkanie w Madrycie następna Marta Jarosz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję