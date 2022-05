Niechciany dotyk... Brytyjskie media rugają Toma Cruise'a za to, jak potraktował księżną Kate na premierze Tom Gun 2. FOTO

Aktorowi oberwało się za to, że chciał być szarmancki i złamał niepisane reguły dotyczące zakazu dotykania członków rodziny królewskiej. O co konkretnie chodzi? O to, że podał księżnej dłoń na schodach w drodze na czerwony dywan i przez chwilę ją prowadził. Co więcej: stało się to, gdy obok szedł książę William!

Księżna Catherine, książę William i Tom Cruise na londyńskiej premierze filmu "Top Gun: Maverick".