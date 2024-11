Poród w taksówce w Warszawie

Do zdarzenia doszło we wtorek, 5 listopada, około godziny 8:00 rano. Na ulicę Żwirki i Wigury w Warszawie zostało wezwane pogotowie. Na miejscu ratownicy zetknęli się z nietypowym przypadkiem . - Kobiecie w taksówce na wysokości przystanku Leżajska odeszły wody i rozpoczął się poród. Nasi ratownicy Mariusz Wiśniewski i Sławomir Pasztaleniec błyskawicznie pojawili się na miejscu gotowi na wszystko, ale dziewczynka była szybsza od nich i przyszła już na świat - czytamy w oficjalnym komunikacie na Facebooku Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego "Meditrans" w Warszawie. Medycy natychmiast podjęli czynności ratunkowe z mamą i noworodkiem. Obie trafiły do szpitala.

Poród w taxi. Dziecko czuje się dobrze

Dziewczynka, która przyszła na świat w taksówce w Warszawie, oraz jej mama czują się dobrze. - Dziewczynka jest zdrowa i silna - waży 2340 gramów. Dzielna mama, choć zmęczona, także jest zdrowa i bardzo dumna. Cieszymy się i my, bo w stolicy mamy kolejną warszawiankę i mazowszankę - poinformowano. Świeżo upieczona mama wyraziła zgodę na upublicznienie informacji o nietypowym porodzie. Pozwoliła również na publikację zdjęć dziecka.