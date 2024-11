Kim jest Douglas Emhoff, mąż Kamali Harris?

Douglas Emhoff, mąż Kamali Harris, przyszedł na świat 13 października 1964 roku na Brooklynie w Nowym Jorku. Jest synem żydowskiej pary, Barbary i Michaela Emhoffów. Jego pradziadkowie byli Żydami polskiego pochodzenia. Mieszkali w mieście Gorlice w Małopolsce. Na początku XX wieku wyjechali do Stanów Zjednoczonych, gdzie się osiedlili.

W 2023 roku mąż Kamali Harris odwiedził Polskę. Złożył wizytę w dawnym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, gdzie zapalił symboliczny znicz. Pojawił się w również w Gorlicach. Jak mówił w rozmowie z Piotrem Kraśką, przyjechał do Polski, by lepiej poznać swoje korzenie. - Przyjechałem do domu, by dowiedzieć się, skąd pochodzę (...). W ramach tej podróży zobaczyłem sam siebie, moją rodzinę oraz całą historię, te straszne rzeczy, które widziałem również w Auschwitz - powiedział. - Zaszczytem jest, że jestem w Polsce, że mogę odwiedzić ten piękny kraj. (...) Przyjechałem tutaj w imieniu Stanów Zjednoczonych, w imieniu prezydenta, pani wiceprezydent, by mówić na temat nienawiści oraz antysemityzmu, ale także, by mówić na temat przyszłości - dodał.

Reklama

Mąż Kamali Harris, Douglas Emhoff, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Zajmuje się prawem w branży rozrywkowej. Zanim ożenił się z Kamalą Harris, był wcześniej żonaty z Kerstin Mackin, z którą ma dwoje dzieci – Colego i Ellę. Para rozwiodła się w 2008 roku.

Reklama

Jaki tytuł uzyska mąż Kamali Harris?

Obecnie mąż Kamali Harris jest drugim dżentelmenem w Stanach Zjednoczonych. Taki tytuł uzyskał po objęciu przez jego małżonkę stanowiska wiceprezydentki USA. Tytuł ten został wówczas wprowadzony i oznacza "męża lub męskiego partnera wiceprezydenta bądź drugiego przywódcy kraju lub jurysdykcji". Jeżeli Kamala Harris wygra wybory prezydenckie, jej mąż, Douglas Emhoff zostanie pierwszym w historii pierwszym dżentelmenem Stanów Zjednoczonych. Do tej pory w fotelu prezydenckim USA nie zasiadała żadna kobieta. Małżonki prezydentów zwyczajowo noszą tytuł pierwszych dam.

Jak Kamala Harris poznała męża?

Kamala Harris i Douglas Emhoff poznali się w nietypowych okolicznościach, a mianowicie na randce w ciemno. - Moja przyjaciółka zaaranżowała mi tę randkę. Powiedziała: „Po prostu mi zaufaj!”. Chciała, bym po prostu w to weszła, dlatego powiedziała: „I nie szukaj go w Google!”. Ale to zrobiłam – powiedziała Kamala Harris w programie „Sunday Morning” w CBS News. Między parą natychmiast zaiskrzyło, a oboje - jak wielokrotnie podkreślają w wywiadach - stanowią bardzo udane i wspierające się małżeństwo. Ślub pary odbył się 22 sierpnia 2014 roku w Santa Barbara. - Niewiele się zmieniło od dnia naszego ślubu, z wyjątkiem tego, że teraz Kamala ubiega się o bycie prezydentem - powiedział Douglas Emhoff w pamiątkowym wideo na portalu X, które zamieścił z okazji dziesiątej rocznicy ślubu pary, załączając zdjęcie z ceremonii.