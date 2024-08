Co znaczą kolorowe paski na tubkach past do zębów? Jak wynika z badania, większość badanych Polaków nie zna odpowiedzi na to pytanie. Jednak nawet osoby, które twierdzą, że wiedzą co oznaczają często są w błędzie, powielają nieprawdziwe informacje, a na dodatek – sugerują się nimi przy wyborze pasty do zębów!

Co oznaczają kolorowe paski na tubkach?

Dyskusje na temat znaczenia pasków na tubkach toczą się już od kilku lat. Osoby, które uważają, że znają znaczenie kolorów pasków na tubkach twierdzą, że:

kolor niebieski oznacza lepsze wybielanie;

oznacza lepsze wybielanie; kolor zielony - składniki naturalne;

- składniki naturalne; kolor czerwony – eliminowanie krwawienia z dziąseł;

– eliminowanie krwawienia z dziąseł; kolor czarny – działanie przeciwpróchnicze.

Nie jest to jednak prawda. Kolorowe paski to wyłącznie… oznaczenia drukarskie, które mają na celu pomóc maszynom zgrzewać tubki we właściwym miejscu. O tym, że kolorowe paski nie mają znaczenia dla konsumenta informuje także raport redakcji MondayNews.

"Na tubkach past do zębów oraz na opakowaniach kosmetyków konsument może zauważyć kilka kolorów pasków, tj. niebieski, zielony, czerwony, różowy, fioletowy, a nawet czarny. Nie informują one o składach produktów ani ich parametrach. To oznaczenia stricte drukarskie” – czytamy.

"Mówiąc zupełnie wprost, maszyna zaznacza miejsce, w którym później będzie zgrzewana tubka. Kolor paska jest zależny od jej rodzaju, ale też od temperatury używanej do zgrzewu i materiału wykorzystywanego do produkcji tubki. Z reguły jest on identyczny jak barwa napisów na opakowaniu" – tłumaczy dr Piotr Przybylski, współautor raportu z kliniki Implant Medical.

Jak wybrać pastę do zębów?

Pastę do zębów najlepiej wybierać czytając opis na opakowaniu i dostosowując ją do swoich potrzeb. Brak świadomości lub sądzenie, że kolory pasków mają jakieś znaczenie może prowadzić do wyboru niewłaściwego produktu. Kupując pastę do zębów z czarnym paskiem na zgrzewie możemy sądzić latami, że jej składniki zwalczają próchnicę choć w rzeczywistości pasta może być ich zupełnie pozbawiona.