Blanka Lipińska jest autorka popularnej trylogii: „365 dni”, „Ten dzień” oraz „Kolejne 365 dni”. Książki odniosły duży sukces i doczekały się filmowej adaptacji. W rozmowie z portalem „Plejada” pisarka przyznała, że jest na diecie bez węglowodanów. Przy okazji zdradziła, że ma problemy ze zdrowiem.

Czego nie je Blanka Lipińska?

"Jestem na diecie bez węglowodanów, więc na tej diecie jestem cały czas, tylko tyle, że z niewiadomych przyczyn tak naprawdę przyplątała się do mnie insulinooporość w tym roku, o czym dowiedziałam się po operacji kręgosłupa. Leki, które biorę, sprawiają, że oprócz tego, że czuję się fantastycznie, to też dużo łatwiejsze jest moje funkcjonowanie i bycie na tej diecie, więc to też jest super" - opowiadała Blanka Lipińska .

Blanka Lipińska lubi być szczupła

Blanka Lipińska "wzięła urlop" od show-biznesu i postanowiła odpocząć. Jest przekonana, że bardzo dobrze jej to zrobiło. "Wy nie mieliście okazji ostatnio oglądać mnie dosyć długo, bo ja przez ostatnie dwa lata raczej stroniłam od show-biznesu i jak zaczynałam, chociażby na mojej premierze w 2020 roku, byłam jeszcze chudsza niż teraz, ale potem miałam taki moment, że faktycznie troszkę przytyłam – ale to dosłownie, może 2 kg więcej niż teraz, no a teraz faktycznie jest szczupło. Ja lubię siebie taką, bo mi jest tak po prostu wygodniej" - powiedziała celebrytka.