Barbara Kurdej-Szatan przez lata była gwiazdą Telewizji Polskiej. Występowała w serialu "M jak miłość" i prowadziła programy, m.in. "Kocham Cię, Polsko". W 2021 roku celebrytka przeszła poważny kryzys wizerunkowy. Opublikowała bowiem wpis o Straży Granicznej. Burza ucichła. Teraz można podziwiać jej popisy wokalne w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi" w Polsacie.

Wielkanoc u Barbary Kurdej-Szatan

Reporterka portalu Plotek.pl była na nagraniu muzycznego show. Zapytała Barbarę Kurdej-Szatan m.in. o to, jak będzie spędzać Wielkanoc.

"Jak co roku, będziemy dzielić święta wielkanocne. My na Wigilię się zjeżdżamy wszyscy razem z jedną i drugą rodziną - moją i Rafała, a Wielkanoc zawsze dzielimy. Jesteśmy dwa dni tu i dwa dni tu. Raczej niewiele przygotowujemy razem, raczej jeździmy na gotowe., ale pomagamy. Na przykład w pieczeniu ciast, kiedyś jak robiłam Wielkanoc u siebie to zrobiłam żurek - był tak pyszny, że sama byłam z siebie bardzo zadowolona, bo to był pierwszy mój żur wielkanocny" - opowiadała aktorka.

Wielkanocny specjał na stole Barbary Kurdej-Szatan

Zdradziła przepis na jajka, którymi zajada się cała jej rodzina, nawet córka, która generalnie za jajkami nie przepada. To receptura babci aktorki.

,,Malowanie pisanek, oczywiście, no i co roku robimy też takie jajka smażone na patelni, przecięte w pół. To jest tak, że gotuje się jajko, przecina się je w pół, trzeba wydrążyć je ze środka, rozgnieść widelcem, dodać soli, pieprzu, koperku i jeszcze na przykład surowe jajko, żeby zrobiła się z tego taka "papka". Potem wypełnić połówki skorupek tą masą jajeczną, do bułki tartej i na patelnię. Przepyszne! Moja babcia to zapoczątkowała. Moja córka, mimo że nie bardzo przepada za jajkami, to te jajka uwielbia i zawsze je zjada z ogromną chęcią - dodała.