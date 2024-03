Tomasz Sekielski to jeden z bardziej uznanych polskich dziennikarzy. Przez wiele lat związany był ze stacją TVN. Wiele osób kojarzy go z pewnością jako autora głośnego filmu "Tylko nie mówi nikomu", który opowiada o wykorzystywaniu seksualnym małoletnich przez księży katolickich w Polsce.

Reklama

Ile ważył Tomasz Sekielski?

Dziennikarz zasłynął także tym, że publicznie przyznał się do swojej walki z otyłością. Wyznał, że zajadanie stresów i praca prawie 24h na dobę sprawiły, że osiągnął wagę ponad 200 kilogramów. Jego stan zdrowia był tak zły, że mógł stracić życie. Mówili mu to lekarze.

Reklama

Ja to wiedziałem, otwierając lodówę i wpieprzając w środku nocy jakieś nieprawdopodobne ilości tego jedzenia, ja wiedziałem że wyrządzam sobie krzywdę. Co więcej, kończąc to jedzenie, ja się bałem, że się już nie obudzę - mówił w rozmowie z Martyną Wojciechowską.

Tomasz Sekielski publicznie ogłosił, że walczy z otyłością

Sekielski postanowił zawalczyć o siebie.

Ogłosił w mediach, że rozpoczyna walkę z nadwagą. Pierwsze kroki, jakie podjął to treningi i diety, ale postanowił też zdecydować się na operację polegającą na usunięciu 4/5 żołądka. Osobą, która motywowała go i wspierała w tej decyzji była jego żona Anna.

-To był ostatni dzwonek. Uświadamiałam mu, jak bardzo się boję o jego życie - mówiła żona dziennikarza w rozmowie z "VIVĄ!".

Operacji zmniejszania żołądka poddał się w 2020 roku. Skrupulatnie relacjonował swoją walkę z nadmiarem kilogramów w sieci. Sama operacja sprawiła, że zrzucił 30 kilogramów. Aby nie wrócić do stanu sprzed zmniejszenia żołądka zaczął stosować zbilansowaną dietę.

Co ze swojej diety wyeliminował Tomasz Sekielski?

- To nie jest tak, że wykona się zabieg, brzuch jest mniejszy i można jeść np. same lody. To jest recepta na tragedię - mówił w "Dzień dobry TVN".

Reklama

Pomógł mu w tym Łukasz Grass (współzałożyciel i redaktor naczelny "Akademii Triathlonu"). Tomasz Sekielski przestrzegał tzw. 10 przykazań Grassa. Zrezygnował z picia alkoholu, jedzenia wieprzowiny i drobiu oraz słodyczy.

W zmianie nawyków żywieniowych ważne było regularne uprawianie sportu, picie wody oraz spanie 7 godzin dziennie. Wśród potraw, które pojawiły się w jego diecie były m.in. krem z buraka, czy krewetki w mleku kokosowym z komosą ryżową i szpinakiem.