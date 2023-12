Świętowanie Sylwestra to nie tylko pożegnanie starego roku, ale przede wszystkim wyraz nadziei na przyszłość. Jest to czas, kiedy możemy na chwilę zapomnieć o codziennych troskach i zjednoczyć się w dążeniu do szczęścia, zdrowia i pomyślności. Tradycje sylwestrowe są nie tylko pięknymi rytuałami, które są odmienne, więc nas różnią… Przeciwnie! Odmienne, a jednocześnie podobne w znaczeniu tradycje, są pięknym przypomnieniem o tym, że mimo różnic, ludzkość łączy nadzieja na lepsze jutro i wieczne pragnienie odnowy.

Reklama

Dwanaście winogron szczęścia

W Hiszpanii od początku XX wieku nieodłącznym elementem obchodów Sylwestra jest jedzenie winogron. Zgodnie z tym zwyczajem, dwanaście winogron jest jedzone dokładnie w czasie dwunastu uderzeń zegara o północy. Symbolizuje szczęście w każdym z nadchodzących miesięcy Nowego Roku. Jedno winogrono na jeden miesiąc roku. Wierzy się, że spożycie winogron w czasie uderzeń zegara zapewni pomyślność i dobrobyt na cały następny rok. Ten zwyczaj, znany jako "Las doce uvas de la suerte".

Reklama

Historia tego zwyczaju jest związana z nadmiarem zbiorów winogron w 1909 roku. Wina z regionu Alicante w południowo-wschodniej Hiszpanii miały tego roku wyjątkowo obfite zbiory, a producenci winogron szukali sposobu na ich wykorzystanie. Jako sposób na wyprzedanie nadmiaru, zaczęli promować jedzenie winogron jako sposób na świętowanie Nowego Roku. Inna legenda podaje, że jedzenie winogron było wyrazem buntu na zakaz spożywania alkoholu na ulicach.

Reklama

Miłość zapewnią czerwone majtki

Jedną z ciekawszych tradycji jest noszenie czerwonej bielizny w Sylwestra we Włoszech. Ta praktyka ma korzenie w starożytności, gdzie czerwień była uważana za kolor odstraszający złe duchy i przynoszący dobre szczęście. Współcześnie, Włosi noszą czerwoną bieliznę w tę noc, aby zapewnić sobie szczęście, zwłaszcza w miłości, na cały nadchodzący rok. Jest to zarówno forma zabobonu, jak i zabawy, a czerwona bielizna często jest prezentem od bliskich, symbolizującym życzenia szczęścia i dobrobytu.

Innym niezwykłym zwyczajem jest wyrzucanie starych przedmiotów przez okno w Sylwestra. Ta tradycja symbolizuje pozbywanie się przeszłości i starych problemów, aby zrobić miejsce na nowe możliwości i początek w nadchodzącym roku.

Skakanie przez krzesła

W Danii, kraju znanym z hygge, czyli koncepcji wykluczającej stres z życia, Sylwester obchodzony jest w sposób niezwykły, ale oddający całą ideę hygge. Jest to tradycja skakania z krzeseł dokładnie o północy. W momencie skoku człowiek "przeskakuje" z problemów starego roku do nadziei i możliwości, które niesie Nowy Rok. Jest to akt pozbycia się wszelkich negatywności i pechów minionego roku, a zarazem skok ku lepszej przyszłości. Duńczycy traktują tę tradycję jako sposób na zapewnienie szczęścia i pomyślności w nadchodzącym roku.

Jak dokładnie się to odbywa? Tradycyjnie, tuż przed północą, Duńczycy stają na krzesła i czekają na ostatnie sekundy starego roku. Gdy zegar wybija północ, wszyscy skaczą z krzeseł, lądując na podłodze. Ten moment jest pełen radości, śmiechu i aplauzu, a atmosfera jest zarówno wesoła, jak i pełna optymizmu. Ta unikatowa tradycja odzwierciedla duńskie podejście do życia, które łączy prostotę z głębokim znaczeniem. Skakanie z krzeseł w Nowy Rok to nie tylko zabawny zwyczaj, ale także wyraz pozytywnego nastawienia do życia, które są tak charakterystyczne dla duńskiej kultury.

Wybieranie posłańca szczęścia

Tradycja, która w Grecji wiąże się z nadejściem Nowego Roku, znana jest jako "Podariko" czyli "Pierwszy Krok". Jest to zwyczaj, który ma na celu zapewnienie szczęścia i dobrobytu domownikom w nadchodzącym roku. Podstawą tego zwyczaju jest przekonanie, że osoba, która jako pierwsza przekroczy próg domu po północy w Nowy Rok, wpływa na losy i szczęście jego mieszkańców na cały nadchodzący rok. Dlatego też, kto wejdzie do domu jako pierwszy w Nowym Roku, ma ogromne znaczenie.

Osobą, która ma przynieść szczęście, powinien być człowiek znany z dobrego charakteru, pomyślnego losu i pozytywnej energii. Często jest to ktoś z rodziny lub bliski przyjaciel. Często gospodarze specjalnie zapraszają po północy w gości kogoś, kto miał w ostatnim czasie dużo szczęścia, mając nadzieję, że przyniesie on pomyślność również ich domowi. Na przyjście tego specjalnego gościa, domownicy przygotowują się, sprzątając i dekorując dom. A także szykują specjalne przysmaki, które będą serwowane temu "posłańcowi szczęścia".

Gdy specjalny gość przekracza próg, jest witany serdecznie i często z rytuałem, który obejmuje palenie kadzidła, kropienie wodą święconą i składanie specjalnych życzeń. W niektórych rejonach Grecji praktykowane jest również, aby pierwsza osoba wchodząca do domu rozrzucała ziarna (np. zboża), symbolizujące obfitość i dobrobyt, a także nosiła ze sobą owoc granatu, którego roztrzaskanie w progu domu ma zapewnić pomyślność. Tradycja "Pierwszego Kroku" w Nowy Rok odzwierciedla głęboką wiarę w znaczenie gościnności, szczęścia i pozytywnych relacji międzyludzkich. Jest to nie tylko forma świętowania, ale także sposób na wyrażenie nadziei i optymizmu na przyszłość.