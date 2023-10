Zagadka zawiera obrazek z zegarami, kalkulatorami i żarówkami, który ma na celu sprawdzenie Twoich umiejętności matematycznych.

Istnieją cztery różne równania, w których w pierwszym przypadku trzy zegary sumują się do 21.

Następnie trzy kalkulatory dają liczbę 30, a gdy złożysz dwie żarówki i wyjmiesz jedną, otrzymasz liczbę 15.

Rozwiązanie zagadki

Odpowiedź brzmi 333!

Pierwsze pytanie ma 3 zegary, przy czym pierwsze 2 zegary pokazują godzinę 9, a trzeci godzinę 3. Dlatego pierwsze równanie to 9 + 9 + 3 = 21.

Drugi posiada 3 kalkulatory, z których każdy pokazuje liczbę 1234. 1+2+3+4 równa się 10. Zatem każdy kalkulator to 10 i 10 + 10 + 10 = 30.

Trzeci pokazuje 3 żarówki, z których każda ma 5 świateł na górze.

Równanie to 15 + 15 – 15 = 15, więc każda żarówka z 5 żarówkami to 15. Żarówka z 1 żarówką to 3, żarówka z 2 żarówkami to 6 i tak dalej.

Ostatni ma 1 zegar wskazujący godzinę 9 i 1 kalkulator, który ma liczbę 1224 pomnożoną przez 3 żarówki, z których każda ma 4 światła.

To wychodzi: 9 + 9 X 36 = 9 + 324 = 333.