Barbie to jedna z najlepiej sprzedających się zabawek na świecie. Lalkę zna właściwie każdy. Czym wyróżnia się ta zabawka, że tak szybko zyskała popularność i stała się inspiracją dla produkcji filmowych?

Premiera filmu "Barbie"

Dzisiaj dzień oficjalnej premiery najnowszego filmu "Barbie" w reżyserii Grety Gerwig. Jednak już wcześniej odbyły się pokazy przedpremierowe. Produkcja nawiązująca do kultowej lalki, mimo bajkowej scenerii pełnej różu, porusza wiele niezwykle ważnych kwestii dotyczących kobiecości i męskości we współczesnym świecie. Jest to zaskakujące połączenie.

Początki lalki Barbie

Początki lalki Barbie sięgają połowy ubiegłego wieku. W tym roku obchodziła ona swoje 64. urodziny. Twórczyni Ruth Handler zauważyła, że jej córka Barbara bawiąc się papierowymi lalkami, nadaje im role dorosłych. Było to ważne spostrzeżenie, gdyż w tamtych czasach zabawki-lalki dla dziewczynek z reguły były niemowlętami. Ruth Handler dostrzegła potencjał w swoim pomyśle, który podsunęła jej córka. Podzieliła się nim ze swoi mężem - jednym z założycieli amerykańskiego przedsiębiorstwa zabawkarskiego Mattel. Początkowo firma zareagowała na pomysł mało entuzjastycznie. Punktem zwrotnym była podróż do Europy, podczas której w Niemczech Ruth natrafiła na lalkę Lilli - w postaci dorosłej kobiety - będącą odzwierciedleniem jej pomysłu. Dzięki temu przekonała zarząd Mattel, aby jej pomysł został zrealizowany. Pierwsze lalki były produkowane w Japonii.

Pierwsza lalka Barbie

Swój debiut lalka Barbie miała 9 marca 1959 roku w Nowym Jorku na Amerykańskich Międzynarodowych Targach Zabawek. Pierwsza Barbie ubrana była w strój kąpielowy w biało-czarne paski. Dostępna była w dwóch modelach - jako blondynka i brunetka, z włosami spiętymi w kucyk. Lalka miała figurę młodej smukłej kobiety, którą można było przebierać w różne ubrania.

Tylko w pierwszym roku od wprowadzenia Barbie na rynek, lalka sprzedała się w liczbie około 350 000. Z czasem zaczęła się cieszyć znacznie większą popularnością, stając się ulubioną lalką wśród amerykańskich dziewczynek. Cztery lata po premierze Mattel zaczął ekspansję na zagraniczne rynki. W Polsce Barbie miała swój debiut w latach 70-tych.

Z czasem zaczęły pojawiać się kolejne modele lalki Barbie. Pojawił się na rynku także Ken (męski odpowiednik Barbie). Wprowadzono również ubrania dla lalki, które można było kupić oddzielnie, a także samochody czy zwierzaki – wszystko specjalnie dopasowane do samej lalki.

Nazwa Barbie i Ken

Nazwa najsłynniejszej lalki świata pochodzi od imienia Barbara, które nosiła córka Ruth Handler. Analogicznie powstała nazwa męskiego odpowiednika Barbie – Kena. Ken to bowiem skrót od Kenneth - imienia syna twórczyni.

Logo Barbie

Różowe logo w postaci napisu "Barbie" przeszło kilka zmian na przestrzeni lat. Dotychczas było 6 jego wersji.

Lalka Barbie jako inspiracja

Kultowa lalka Barbie stała się inspiracją dla wielu branż, między innymi modowej, filmowej czy komputerowej. Kolekcje odzieży nawiązujące wyglądem do ubrań lalki, t-shirty czy bluzy z logo Barbie, a także sukienki w charakterystycznych odcieniach różu. Powstało także kilkadziesiąt bajek o Barbie takich jak "Barbie jako Roszpunka" czy "Barbie: Moc syrenek". Doczekaliśmy się również filmu inspirowanego tą kultową zabawką, który oficjalnie wchodzi dziś na ekrany polskich kin. Postać Barbie pojawia się także w grze The Sims.

Kultowa zabawka dla dziewczynek

Barbie to niewątpliwie jedna z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zabawek na świecie. Od dekad zabawki z tej serii firmy Mattel cieszą się ogromną popularnością wśród dziewcząt na całym świecie. Obecnie w sprzedaży jest mnóstwo wariantów kultowej lalki – co niewątpliwie jest jej wielką zaletą, gdyż każda młoda klientka znajdzie lalkę idealną dla siebie.