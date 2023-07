Trzy menedżerki z zakładów mleczarskich w Limuru w centralnej Kenii zostały aresztowane za "upokarzające traktowanie pracowników". Są podejrzane o zmuszenie kilkudziesięciu pracownic do rozebrania się, żeby ustalić, która z nich miała miesiączkę i wyrzuciła podpaskę do niewłaściwego kosza na odpadki - poinformował w poniedziałek portal dziennika "The Guardian".

FirmaBrown's Food Company zawiesiła menadżerki, nazywając ich działanie "niepokojącą, samowolną decyzją", a samo wydarzenie - "szokującym". Reklama "Brown's stara się zapewnić pracownikom bezpieczne środowisko i (działanie zawieszonych menadżerek) nie jest wyrazem obowiązujących w firmie procedur", oświadczyła firma, zapowiadając, że będzie informować opinię publiczną o rozwoju sytuacji. Posłanka Anna Muratha wezwała firmę do wypłacenia upokorzonym pracownicom odszkodowania, a senatorka Gloria Orwoba przypomniała, że pracownice powinny mieć dostęp zarówno do środków higienicznych, jak i do informacji i wyposażenia, które pozwoli im przechodzić okres "z godnością i zgodnie z zasadami higieny". Reklama W Kenii menstruacja traktowana jest jako stygmatyzujący, wstydliwy stan, który powinien być ukrywany przed postronnymi. W 2019 roku 14-letnia dziewczynka popełniła samobójstwo, ponieważ plamy krwi na ubraniu wywołały kpiny jej nauczyciela. (PAP) os/ mms/ Marta Jarosz