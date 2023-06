Zainteresowania Polaków na tle Europejczyków

Wielu z nas myśląc o kulturze, która jest zawsze uśmiechnięta i niemartwiąca się o jutro wytypowałoby zapewne Włochów lub Hiszpanów. Nasze badanie języka ujawniło jednak zaskakującą rzecz. Języki europejskie, które odzwierciedlają bardziej swobodne podejście do życia, to polski, norweski i stereotypowo hiszpański. To bardzo pozytywny dla nas wynik.

Język polski zajmuje również drugie miejsce pod względem zainteresowania modą, mając o 54% więcej wyszukiwań w tej kategorii niż przeciętny Europejczyk. Język francuski natomiast, kojarzony z Paryżem, zajmuje dopiero 6. miejsce.

Jeśli jakiś naród europejski określa Polaków jako ludzi chłodniejszych i mało wyrażających swoje uczucia, istnieje pewna prawda w tym stwierdzeniu. Język polski zajmuje 11. miejsce w rankingu zainteresowania miłością wśród 16 analizowanych języków.

Słownictwo pełne sentymentów: języki skupione na miłości i rodzinie

Który język jest najbardziej przepełniony miłością? Portugalski wyróżnia się jako jeden z języków posiadających ogromną ilość słów związanych z miłością (277 synonimów) oraz imponującą liczbę tweetów i wyszukiwań w Google na ten temat.

Drugie miejsce może zaskoczyć. Niemiecki, choć kojarzony z niewrażliwością, sprzeciwia się temu stereotypowi. Niemcy, proporcjonalnie do swojej populacji, zajmują 4. miejsce pod względem liczby wpisów na temat miłości na Twitterze. Ten język może pochwalić się największą liczbą synonimów (289) spośród wszystkich słowników. Niektóre z tych określeń mogą być nieco niespodziewane, więc nie martwcie się, jeśli Wasz niemiecki partner nazwie Was “myszką”, “małym ślimakiem” czy “żelką”.

Angielski wyprzedza tak słynny z namiętności język włoski i zajmuje trzecie miejsce. Nie ulega wątpliwości, że nawet bardziej powściągliwi Brytyjczycy plasują się na 9. miejscu pod względem liczby wyszukiwań tematów związanych z miłością. Proporcjonalnie, tweety w języku angielskim najczęściej dotyczą tego tematu, i nic dziwnego, że ten język stworzył jedne z najbardziej znanych miłosnych wierszy na świecie. Język angielski posiada trzecie najbogatsze możliwości wyrażania miłości w różnorodny sposób słowem.

Ciekawostką jest, że ranking języków pod względem słownictwa związanego z rodziną jest bardzo podobny do rankingu języków wyrażających miłość. Portugalski zajmuje pierwsze miejsce w tej kategorii razem z francuskim (który plasuje się na 6. miejscu pod względem języków miłości), a trzecie miejsce zajmuje angielski.

W związku z tym pojawia się pytanie, jakie języki znalazły się na końcu rankingu. Problemy z wyrażeniem uczuć mogą pojawić się przy używaniu węgierskiego, fińskiego i szwedzkiego, natomiast najmniej związane z rodziną są czeski, szwedzki i fiński.

Język w biznesie: technologia, praca i edukacja

Są wyniki dotyczące języka biznesowego i żargonu. Przeanalizowano, które kraje mają najbardziej zróżnicowane słownictwo oraz twittują i wyszukują najwięcej tematów związanych z pracą. Okazało się, że język niderlandzki jest najbardziej skoncentrowany na biznesie i wyróżnia się szczególnie pod względem wyszukiwań w Google. Ma o 75% więcej wyszukiwań dotyczących pracy niż przeciętny wynik w Europie. Bezpośrednio po nim w rankingu znajdują się język angielski i duński.

Jeśli chodzi o języki skupione na przyszłości, to włoski, angielski i rumuński wyróżniają się najbardziej pod względem technologicznym. Włoski i angielski zajmują wysokie miejsca pod względem tweetów o technologii, natomiast rumuński wykazuje duże zainteresowanie tym tematem w Google. Rejestruje on aż o 84% większe zainteresowanie niż średnia europejska.

Języki odzwierciedlające bardziej swobodne podejście do życia to wspomniany już polski, norweski i hiszpański, podczas gdy czeski, duński i niderlandzki są nieco w tyle, jeśli chodzi o żargon w dziedzinie języka technicznego.

Czas wolny: sport, moda i sztuka

Oprócz pracy, języki mogą również odzwierciedlać nasze zainteresowania i to, co lubimy robić w naszym wolnym czasie. Jedną rzeczą, którą wszystkie kultury mają wspólną, jest miłość do sportu. Jednak niektóre języki wyrażają większe lub mniejsze zainteresowanie w tej dziedzinie. Najbardziej sportowymi językami są portugalski, niemiecki i duński, podczas gdy Finowie, Grecy i Szwedzi wydają się mniej rozmawiać na ten temat.

Jeśli jednak rozmowy o sporcie nie są Twoją mocną stroną, a interesujesz się modą, może Cię zaskoczyć, które języki są najbardziej „modne". To nie francuski ani włoski, a niemiecki zajmuje pierwsze miejsce w tym rankingu. Niemcy kojarzą się ze znanymi markami jak Adidas, Hugo Boss, projektantami takimi jak Karl Lagerfeld i modelką Heidi Klum. Język niemiecki ma ponad 249 różnych sposobów na opisanie stylu. Zaraz po Niemcach w rankingu zainteresowania modą znajdujemy się my, Polacy.

Jeśli obraz wart jest tysiąca słów, to języki mają trudne zadanie wyrażania zainteresowania i opinii na temat sztuki. Najbardziej artystycznymi językami są portugalski, holenderski i angielski, podczas gdy na końcu w tej kategorii znajdują się węgierski, grecki i polski.

Wędrówki: przyroda i podróże w różnych językach

Które języki posiadają najbogatsze słownictwo związane z przygodami, a które skupiają się na pozostaniu w domu? Angielski, portugalski i włoski wyrażają największe zainteresowanie wakacjami i podróżami, podczas gdy fiński, czeski i rumuński są najlepsze w opisywaniu pozostawania w jednym miejscu.

Najbardziej "zielonymi" językami są francuski, holenderski i duński, ponieważ najlepiej opisują naturę, podczas gdy węgierski, grecki i czeski wykazują najmniejsze zainteresowanie przyrodą.

Języki ewoluują przez wieki, aby odzwierciedlać potrzeby i cechy społeczności, w których są używane. Poznanie ich złożoności, różnic i czasem zaskakujących podobieństw to jeden z aspektów, które sprawiają, że nauka języków jest tak przyjemna.