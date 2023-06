Ból nie jest szkolną wymówką

Ból jest zjawiskiem wszechobecnym, który dotyka każdego, choć aż 38% badanych deklaruje, że wstydzi się do niego przyznać. Dodatkowo aż 42% badanych uważa, że narzekanie na ból nie jest mile widziane, ponieważ jest odbierane jako uchylanie się od obowiązków. A wpływ bólu bywa destrukcyjny nie tylko na poziomie utraty kontroli nad fizycznym dobrostanem, ale również może powodować wycofanie się z życia społecznego, życia prywatnego czy doprowadzić do długotrwałego stresu oraz zaniżonego poczucia własnej wartości. Z kolei 34% respondentów wskazuje ból jako powód poczucia osamotnienia i społecznej izolacji. To oraz niewłaściwe nawyki samoleczenia i złudne przekonania, utrudniają proces właściwego dochodzenia do pełni zdrowia. Brak możliwości konsultacji lekarskiej lub farmaceutycznej, nieumiejętność właściwej oceny intensywności bólu oraz dobrania samodzielnie właściwej dawki leku przeciwbólowego, to tylko niektóre czynniki wpływające negatywnie na proces leczenia.

Natychmiast pozbyć się bólu – pomimo konsekwencji

Utrata komfortu zdrowia, w znaczeniu braku bólu, wiąże się z ludzkim odruchem jego natychmiastowego usunięcia, pomimo wszystko. Kiedy boli – nie ma przestrzeni, ani właściwych kompetencji, na analizy dawek produktów przeciwbólowych na różne intensywności bólu czy jego źródła. To zjawisko znajduje potwierdzenie w badaniu na zlecenie Reckitt Benckiser[1] – aż 8 na 10 Polaków odczuwa ból przynajmniej jeden raz w miesiącu, co piąta osoba doświadcza zawsze silnego bólu i podobny odsetek skarży się na bóle łagodne. Z jednej strony, w ramach zjawiska samoleczenia, aż 83% Polaków dobiera dawkę leku odpowiednią dla danego rodzaju i źródła bólu, z drugiej zaś aż 45% z nich sięga natychmiast po warianty leku przeciwbólowego z mocniejszą dawką. Sytuacje bólowe bywają jeszcze bardziej kompleksowe w przypadku, gdy ból i jego natężenie są zmienne, trudne do przewidzenia czy też zmieniają swoje źródła (6 na 10 osobom towarzyszy raz silniejszy, raz łagodniejszy ból). Wtedy kluczowe jest dopasowanie leku oraz jego dawki do natężenia bólu, którego doświadczamy. Gdy w grę wchodzi uwolnienie się od bólu, liczy się szybkie działanie – ale również odpowiedzialne!

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą IQS na zlecenie Reckitt Health w 2022 roku, na reprezentatywnej grupie 532 dorosłych respondentów.

